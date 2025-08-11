Теракт, в результате которого в ЖК «Алые паруса» в Москве погиб глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян и его охранник, совершил смертник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ФСБ.

По словам оперативного сотрудника, с начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще «устраняют исполнителей вместе с целью».

«В качестве примеров можно привести теракты в ЖК “Алые паруса” Москвы, в городах Ставрополь и Луганск, в ходе которых погибли три гражданина РФ, действовавших под кураторством украинских спецслужб», — сказал он.

Саркисян погиб в начале февраля в результате взрыва в ЖК «Алые паруса». Его доставили в реанимацию, где ампутировали ногу, но спасти ему жизнь врачи не смогли. 4 февраля РИА Новости писало со ссылкой на источник в силовых структурах, что взрыв мог быть организован смертником. 6 февраля Саркисян был похоронен на Троекуровском кладбище.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

«Живые бомбы»: спецслужбы Украины завербовали российских пенсионерок для терактов

В конце июля руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Максим Денисов сообщил, что подрыв в ЖК «Алые паруса» был совершен по заказу властей Украины, а реализован «через этнический криминалитет». Он отметил, что «в деле много лиц армянского происхождения».

По словам источника, в ходе расследования удалось установить, что один из участников преступной группы оставил «традиционную противопехотную мину», оснащенную особым детонатором. Он уточнил, что речь идет об отдельно заложенном пластиде, который, вероятно, был активирован дистанционно, а затем привел в действие основную мину.

Как минимум двое подозреваемых осуществляли слежку, еще один человек сразу после совершения теракта покинул Россию и сейчас находится в розыске, сообщил Денисов.