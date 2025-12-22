Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД России по Магнитогорску полковника Константина Козицына, его подозревают в разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК). Об этом сообщают «Коммерсантъ-Южный Урал», 74.RU, URA.RU и РБК.

В пресс-службе регионального УФСБ подтвердили «Интерфаксу» информацию о задержании Козицына: «Подтверждаем, что в Магнитогорске проводятся оперативно-следственные мероприятия».

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по факту задержания Козицына назначена служебная проверка, а сам он «отстранен от выполнения служебных обязанностей». «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.

По версии следствия, как пишет 74.RU, Козицын передал секретные сведения представителю коммерческой организации, у которого не было соответствующего допуска к государственной тайне. При этом полковник полиции якобы лоббировал интересы этой компании, используя служебное положение. У Козицына дома и на работе проводят обыски, добавляет издание.

«Козицын, по версии силовиков, имеет обширные связи среди высокопоставленных чиновников и VIP-персон из коммерческой среды», — отмечается в статье.

Как уточняет «Коммерсантъ-Южный Урал», начальник управления имел связи среди высокопоставленных представителей власти и предпринимателей. В частности, его неоднократно замечали в компании Константина Струкова, который до июля 2025 года был основным владельцем и президентом ПАО «Южуралзолото группа компаний».

URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что Козицына несколько раз встречали вместе со Струковым, в том числе они ездили на охоту. Издание также уточняет, что встречи проходили в охотхозяйстве «Чернореченское» в Пластовском округе, принадлежащем Струкову.

Козицына отстранили от выполнения служебных обязанностей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За разглашение государственной тайны по части 1 статьи 283 УК РФ предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Константин Козицын возглавлял управление МВД в Магнитогорске с марта 2022 года, а до этого руководил полицией Миасса, напоминает 74.RU. Издание также отмечает, что в свое время полиция Магнитогорска лишилась нескольких сотрудников из-за уголовных дел.

В январе 2023 года осудили сотрудников, задержанных за вымогательство взятки в 1,3 млн рублей. В марте того же года вынесли приговор за мошенничество бывшему замглавы полиции управления МВД по Магнитогорску Мурату Ахметову.

Константин Струков — миллиардер и бывший вице-спикер заксобрания Челябинской области. Он входит в топ-100 самых богатых людей России по версии Forbes, занимая 78-ю строчку с состоянием $1,9 млрд.

В июле суд Челябинска по иску Генпрокуратуры вынес решение о конфискации его долей в золотодобывающей группе «Южуралзолото» и других активов в доход государства, посчитав, что предприниматель приобрел их с использованием служебного положения и, будучи депутатом областного заксобрания, вводил выгодное для его бизнеса нормативное регулирование. В октябре областной суд отклонил апелляцию на решение о передаче активов государству.

Также в октябре Пластский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Струкову, взыскав 3,9 млрд рублей в качестве компенсации за экологический ущерб. Экологический инцидент произошел в апреле 2024 года на Светлинском месторождении, которое разрабатывает компания «Южуралзолото ГК». Позднее прокуратура подала иск к семье бизнесмена, требуя конфисковать имущество на сумму 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей, которые следствие считает коррупционными доходами.