Из-за высказываний шоумена Дмитрия Нагиева на премьере фильма «Елки-12», где он сыграл одну из главных ролей, надо внести в реестр иноагентов, заявил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев.

Премьера «Елок-12» прошла в Москве 13 декабря. Журналисты спросили у Нагиева, в чем заключается популярность киноленты, первая часть которой была показана на большом экране в 2010 году. Нагиев назвал «Елки» и подобные им фильмы «иллюзией мирной, счастливой жизни»:

«Их популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь».

На вопрос журналиста о главных авантюрах в его личной жизни Нагиев ответил: «Ты меня спрашиваешь на четвертом году ***** [специальной военной операции], какие авантюры произошли в моей жизни?».

На слова актера отреагировал депутат Дмитрий Гулиев. Он охарактеризовал Нагиева как «уставшего деятеля» и сообщил, что направил в Минкульт и Минюст обращения с просьбой признать его иноагентом и «не допускать мученика к фильмам с государственным финансированием».

«Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран… Ничем не помогает стране, сбежал, как маленький ребенок, от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом», — возмутился Гулиев (сообщение опубликовано на его странице в VK).

В обращении к министру культуры Ольге Любимовой депутат поделился, что получил множество обращений от граждан, включая участников боевых действий на Украине, которые обеспокоены «публичными высказываниями и действиями» Нагиева.

По мнению Гулиева, слова актера демонстрируют его «пренебрежительное и негативное отношение к проведению СВО, а также к тематике защиты Отечества и подвигу российских военнослужащих», причем сам Нагиев якобы «значительную часть времени» проживает за пределами России.

На слова Нагиева отреагировал и автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Он пишет, что актер несколько лет живет за границей, дистанцировался от общественной повестки, но «продолжает сниматься в российском кино и зарабатывать на российском зрителе».

«В этом и заключается главный диссонанс. Нагиев не просто критикует военную тему — он делает это с позиции человека, которого происходящее в стране тяготит и раздражает, но гонорары, конечно, не пахнут», — утверждает Звинчук.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» назвала недопустимым признание Нагиева иноагентом из-за его слов про фильмы о войне.

«Нагиев любит Россию. Он ей не изменяет, ее поддерживает. Не надо ни на кого навешивать клише “патриот — не патриот”, “иноагент — не иноагент”. Мы должны сохранять свободы в государстве, в том числе и свободу слова», — заключила она.

Ее коллега по нижней палате парламента — первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко посоветовала Гулиеву и тем, кто обращался к нему с жалобами на Нагиева, успокоиться.

«Валерьянку пусть пьют. И участники СВО [возмущенные словами актера], и депутат. Я против [признания Нагиева иноагентом]», — высказалась политик в комментарии для «Ленты.ру».

Напомним, до сих пор Нагиев ни разу не делал публичных заявлений по поводу СВО. В 2023 году появились слухи о том, что он пожертвовал 200 млн рублей на нужды ВС РФ, но актер их опроверг.

СМИ обратили внимание, что после начала боевых действий на Украине Нагиев перестал вести популярные телепроекты на федеральных каналах и посещать светские мероприятия. В сентябре 2022 года он прекратил работу на проектах «Голос» и «Голос. Дети», а в 2023 году отказался вести «Премию МУЗ-ТВ».

После этого в СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о том, что Нагиев практически постоянно проживает за границей. Комментируя это, актер заявлял: «Для тех, кто спрашивает, где я, здесь я. Дима дома».