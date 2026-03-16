Медленный, он же «сонный» туризм стал одним из главных трендов последних лет в России и мире, и запрос на него продолжает расти. Об этом RTVI рассказала основатель агентства MAYEL Travel, эксперт по туризму Майя Котляр.

По ее словам, 80% бронирований такого типа приходится на внутренние направления, потому что за границей россиянам сейчас гораздо сложнее расслабиться.

«Это очень яркий тренд последних лет, не только в России, он общемировой. Я бы даже сказала, не медленный, а сонный туризм, то есть когда люди уезжают просто куда-то в степи для того, чтобы просто выспаться. Они отключают все гаджеты на пару дней и отдыхают. Одно из ответвлений этого направления — сонный соло-туризм», — отметила эксперт.

Самые популярные направления внутреннего медленного туризма — Карелия, Алтай и Байкал, заявила Котляр.

«Сейчас у нас на фоне происходящего выросли продажи в Подмосковье. Под Ленобластью гостиницы бронируют для того, чтобы просто поехать, в тишине побыть и выспаться», — добавила она.

За рубеж в рамках «сонного туризма» россияне практически не ездят, потому что «отключиться» там значительно сложнее, пояснила Котляр.

«Гаджеты особо не выключишь, и за границу люди уезжают не поспать. Это больше про внутренний туризм — определенно, стопроцентно», — уверена собеседница RTVI.

Но, несмотря на популярность, пока медленный туризм — это нишевое направление. «Я вижу такие тренды, но пока не могу сказать, что они сильно масштабно и массово проявляются», — поделилась Котляр.

Для туроператоров «сонный туризм» — не самое маржинальное направление, поскольку многое зависит от класса отеля и среднего чека, а основная аудитория — это зумеры, пояснила эксперт:

«Среди молодого поколения есть такой тренд: они увольняются, уезжают и в туризме тоже уезжают — отключаются, чтобы просто поспать».

VIP-аудитория тоже выезжает на медленный отдых, но, как правило, без отказа от гаджетов, уточняет Котляр. Главная причина тренда — это информационный перегруз, считает эксперт:

«Мы видим, что шума становится все больше и больше, каждую секунду рождаются какие-то события и новости, и люди просто устали от этого и хотят выключаться».

Схожую картину «Газете.Ru» описала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее данным, 2025 год стал годом более частых, но более коротких поездок: в среднем каждое путешествие сократилось примерно на полдня, а ожидания от сервиса и впечатлений выросли по принципу «меньше дней, больше смысла».

В пример эксперт привела неспешные прогулки по Кутаиси вместо экспресс-тура по Грузии в формате «Вся страна за 5 дней» и пребывание в маленьком спа-отеле под Калининградом с одной активностью в сутки. По ее словам, медленные туристы ищут места с панорамными окнами, хорошей звукоизоляцией, ортопедическими матрасами и меню подушек.

Параллельными медленному туризму трендами Шелехова назвала другие концептуальные форматы — болотинг (путешествия по заболоченным ландшафтам и заповедникам для наблюдения за птицами) и конюшинг (отдых в загородных отелях с конными клубами).

Отдельным направлением стали поездки по местам киносъемок: так, например, фанаты «Сердца Пармы» посещают Пермский край, а поклонники «Белого лотоса» — Таиланд и Сицилию.