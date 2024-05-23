Спустя три дня после инаугурации нового президента Тайваня — Лай Циндэ — Китай начал масштабные военные учения в окрестностях острова, которые будут проходить 23 и 24 мая. По данным тайваньского Минобороны, за день военные обнаружили 49 китайских самолетов, большей части из которых удалось пересечь «срединную линию» в Тайваньском проливе. Ранее эта линия служила неофициальной границей между государствами, однако теперь «китайские военные самолеты и корабли регулярно пересекают ее». В какой обстановке проходят учения — в материале RTVI.

Военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Совместный меч — 2024А» начались 23 мая в 7:45 по местному времени (2:45 мск). Они проходят в Тайваньском проливе: к северу, югу и востоку от Тайваня, а также у островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь. К участию в маневрах привлечены сухопутные и ракетные войска, военно-морские и военно-воздушные силы.

Учения начались через несколько дней после инаугурации нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ. В ходе своего выступления он призвал Пекин признать Тайвань независимым государством и заявил, что власти острова не пойдут на уступки, несмотря на военную активность КНР. В ответ китайские власти заявили, что воля к национальному воссоединению «тверда, как скала».

Представитель восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си назвал учения «мощным предупреждением сепаратистским силам, сторонникам так называемой независимости Тайваня» и «серьезным предостережением от вмешательства и провокации внешних сил». «Би-би-си» указывает, что под «внешними силами», вероятнее всего, подразумеваются США, которых издание называет «главным союзником Тайваня».

Ли Си добавил, что в ходе учений основное внимание уделяется патрулированию боеготовности моря и воздуха, захвату комплексного контроля над полем боя и высокоточным ударам по ключевым целям. Также, по его словам, военные корабли и авиация проведут боевое патрулирование вокруг Тайваня.

Судя по карте территории проведения учений, НОАК отрабатывает окружение и блокаду острова. Так происходит не впервые — такую же цель преследовали и учения в августе 2022 года, последовавшие после визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Би-би-си» пишет, что в этот раз китайские учения впервые будут распространяться на отдаленные тайваньские острова, расположенных рядом с побережьем КНР. Издание утверждает, что таким образом НОАК делает намек: «если бы мы хотели, мы могли бы заблокировать это место».

Также «Би-би-си» отмечает, что в ходе учений КНР отрабатывает возможность вторжения, поскольку в них участвуют десантные корабли и ракеты. Опрошенные изданием аналитики считают, что Китай имитирует «полномасштабное нападение на остров». По их словам, цель этих учений в первую очередь политическая — маневры служат предупреждением новому правительству Лай Циндэ, которого «не любит Пекин».

Кроме того, каждая из этих операций также устанавливает новые нормы проникновения китайских сил в воздушное и морское пространство Тайваня, считают эксперты.

Реакция Тайваня

В ответ на учения Китая Министерство обороны Тайваня заявило, что их вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности. В ведомстве заявили, что «активно собирают разведывательную информацию». Согласно заявлению, в случае, если учения — это «генеральная репетиция» вторжения на территорию острова, тайваньские военные изучат увиденное и в будущем подготовятся к подобным действиям.

«Проведение военных учений по этому случаю не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет Китая», — заявили в министерстве.

Среди прочего, Минобороны Тайваня назвало китайские учения «иррациональной» провокацией, которая нарушает региональный мир и безопасность.

Администрация тайваньского президента выразила сожаление по поводу того, что Китай своими «односторонними военными провокациями» угрожает демократическим свободам острова, региональному миру и стабильности, но заверила, что Тайвань сможет обеспечить свою безопасность.

Лай Циндэ призвал Пекин прекратить «военное запугивание» и «уважать выбор тайваньского народа» в его стремлении сохранить независимость. Президент добавил, что стремится к диалогу с Пекином, сохраняя при этом нынешний статус Тайваня и избегая конфликтов, которые могут повлечь участие США и других региональных партнеров острова. В их числе Associated Press (AP) называет Японию и Австралию.

Министерство иностранных дел Тайваня призвало Китай «быть рациональным» и «прекратить подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе».

«Тайвань сохранит свои демократические идеалы и не изменится под давлением соседних стран», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

AP отмечает, что действия Пекина также осудила оппозиционная Националистическая партия Тайваня, которая считается прокитайской. Там призвали КНР «проявить сдержанность, прекратить ненужные маневры, избежать конфликта в Тайваньском проливе и сохранить результаты мира и развития между сторонами».

в разговоре с Reuters сказал, что,

Несмотря на то, что учения продлятся два дня, их масштабы велики по сравнению с предыдущими аналогичными маневрами, сказал в разговоре с Reuters Су Цзы-юнь, научный сотрудник ведущего тайваньского военного аналитического центра, Института исследований национальной обороны и безопасности. По словам эксперта, учения призваны продемонстрировать способность Китая контролировать моря и предотвратить участие иностранных сил.

«Политических сигналов здесь больше, чем военных», — подчеркнул он.

Учения Китая — «не сюрприз»

Собеседники «Би-би-си» отметили, что учения КНР не стали сюрпризом и призваны послать четкий сигнал союзникам Тайваня.

«Часть учений проходит в юго-восточных водах Тайваня, рядом с недавно созданными военными базами на Филиппинах и в США. Это явное предупреждение обеим странам», — считает Уильям Чунг из Института исследований национальной обороны и безопасности, официального аналитического центра Минобороны Тайваня.

По его словам, нельзя исключать мелкомасштабные военные атаки на удаленные острова, на которых проводятся нынешние учения, поскольку Пекин может «усилить интенсивность своего военного запугивания».

Между тем власти Тайваня призвали местных жителей к спокойствию. Как отмечает Reuters, люди на Тайване привыкли к военной активности Китая, поэтому никаких признаков тревоги не было. Официальный представитель центрального банка острова сообщил агентству, что валютный рынок работает в обычном режиме.