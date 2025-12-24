На Мальдивах в декабре ввели новое законодательство, которое подразумевает смертную казнь за контрабанду наркотиков сверх установленной нормы. Об этом в интервью RTVI рассказал генконсул России в Мале Алексей Идамкин.

При этом дипломат отметил, что случаев незаконного ввоза наркотиков гражданами России на территорию Мальдив в этом году не было.

«Новое законодательство, введенное в декабре, подразумевает смертную казнь при контрабанде более 350 г каннабиса, более 250 г диаморфина (героина) и более 100 г любого наркотика Списка I (Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещен по внутренним законам и международным договорам. — Прим.RTVI), кроме каннабиса и диаморфина», — предупредил Алексей Идамкин.

Ранее издание «Турпром» писало, что стоит обращать внимание даже на продукты, которые содержат в своем составе каннабис, к примеру, крема или растительные масла.

«Чтобы избежать возможных проблем, призываем граждан воздержаться от ввоза на Мальдивы любых продуктов, которые могут содержать наркотические или психотропные вещества», — предупредил генконсул, отвечая на вопрос RTVI о том, опасно ли ввозить на Мальдивы такую косметику.

В середине декабря власти Мальдив ужесточили наказание за преступления, связанные с наркотиками. С марта 2026-го за их ввоз может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.