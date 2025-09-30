Как стало известно RTVI, Германия отказалась экстрадировать в Россию Виталия Павлова — одного из организаторов крупной финансовой пирамиды «Благополучие». Действуя как инвестиционный фонд, «Благополучие» собрало с частных лиц около 400 млн рублей, якобы под инвестиции в криптовалюту. Клиентам обещали выплаты в размере 12% в месяц, но в итоге собранные средства были похищены. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве Павлов, согласно материалам дела, лично уговаривал потенциальных клиентов вкладывать деньги, подписывая с ними договора.

Виталий Павлов находится в розыске с 10 марта 2023 года. Но об отказе в его экстрадиции стало известно лишь недавно — из ответа потерпевшим по делу врио первого замначальника московского Главного следственного управления МВД Игоря Кружилина.

Как следует из него, 19 июля этого года российская Генпрокуратура направила запрос в министерство юстиции ФРГ, в котором настаивала на выдаче Виталия Павлова. Однако немецкий Минюст отказал в этом, «сославшись на ст. 8 Европейской конвенции о выдаче». Интересно, что в этой статье оговаривается возможность отказать в экстрадиции в страну — инициатора розыска, в случае если в отношении лица, также ведется уголовное преследование по аналогичным преступлениям и в стране задержания.

Однако при этом, в письме Игоря Кружилина нет никаких разъяснений, возбуждены ли в Германии уголовные дела в отношении Виталия Павлова и по каким статьям. А по данным RTVI, его адвокаты, ожидаемо выступая против экстрадиции своего клиента в Россию основной упор делали на якобы политическом характере уголовного преследования своего клиента, связанного с критикой им СВО.

Как отметил в разговоре с RTVI адвокат Денис Корсун, представляющий интересы потерпевших «я не ждал ничего хорошего от немцев, поэтому такой результат не стал неожиданным. Но все равно жаль, что политические шоры мешают теперь расследовать банальное уголовное дело, где потерпевшие — простые люди, у которых украли последние сбережения».

Дело в отношении руководства ИК «Благополучие» расследуется следственным управлением УВД Юго-Западного округа. Как уверено следствие, созданное как инвестиционный фонд, «Благополучие» быстро превратилось в финансовую пирамиду и действовала в этом качестве до 2022 года. Ее филиалы работали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

Организаторами пирамиды следствие считает уроженца Донецка Виталия Соколовского и бизнесмена Виталия Павлова — их действия следствие квалифицировало как особо крупное мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). Оперативникам удалось задержать лишь Соколовского — он был арестован в 2023 году, Согласно материалам дела, организаторы пирамиды привлекали средства частных лиц, под видом инвестирования в криптовалюту, обещая клиентам выплату 12% ежемесячно,

Организаторы аферы делали ставку на то, что их клиенты плохо разбираются в сделках с цифровыми активами и лично встречаясь с клиентами, активно использовали неизвестную им терминологию. Клиентов заверяли, что аналитики «Благополучия» за счет разницы курсов различных криптовалют достигают в сделках сверхприбылей. Также для убеждения во время встреч демонстрировались видеоролики и фотографии, дорогостоящего имущества, якобы приобретенного другими инвесторами «Благополучия».

Стоит отметить, что некоторым инвесторам первое время обещанные проценты выплачивались, однако делалось это, уверено следствие, за счет средств новых вкладчиков. Также для привлечения новых клиентов фонд проводил закрытые мероприятия «для своих», одно из которых проходило в элитной усадьбе «Тайны Рублева» на Рублево-Успенском шоссе и обещал запустить программу «Мечта за 50%». Она якобы гарантировала приобретение клиентами недвижимости за половину стоимости. Средний взнос одного инвестора, колебался от 4,5 млн до 20 млн рублей, и нередко это были деньги отложенные на покупку машины, квартиры или лечения. Всего таким образом, по данным следствия, было собрано около 400 млн рублей, которые затем были похищены организаторами аферы. Дело в отношении Виталий Соколовского, состоящее из 50 эпизодов мошенничества, сейчас рассматривает Замоскворецкий суд.