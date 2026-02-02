Герой России старший лейтенант Муслим Муслимов погиб в зоне проведения военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Согласно открытым данным, Муслимову было 27 лет.

«Он погиб, как и жил, — исполняя свой воинский долг до конца. Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России», — написал Меликов.

Он отметил, что лично знал погибшего, который был «удивительно скромным, искренним и достойным парнем». Муслимов был двенадцатым жителем Дагестана, удостоенным звания Героя России с начала СВО. Всего с февраля 2022 года это высшее государственное звание было присвоено 14 уроженцам республики.

Муслимов проходил службу в 74-й мотострелковой бригаде, с первых месяцев специальной военной операции находился на передовой, где прошел путь от солдата до офицера, сообщил Меликов.

В марте 2024 года Минобороны России сообщало, что рота под командованием Муслимова штурмом взяла позиции ВСУ, а сам военный обнаружил наблюдательный пост противника, когда шел в авангарде подразделения. В результате атаки роты Муслимова были уничтожены украинские корректировщики артиллерийского огня по войскам Вооруженных сил России.

После этого в бой смогли вступить основные силы российской батальонной тактической группы, что позволило прорвать оборону ВСУ. В Минобороны отмечали, что за месяц бойцы под командованием Муслимова выбили украинских военных с восьми опорных пунктов.

В августе того же года министр обороны Андрей Белоусов вручил Муслимову медаль «Золотая Звезда». Старший лейтенант, в свою очередь, заявил, что эта награда также принадлежит его подчиненным, участвовавшим в выполнении боевой задачи.