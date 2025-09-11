Армения за последние годы добилась того, что ее отношения с Россией стали действительно партнерскими. Об этом президент республики Ваагн Хачатурян заявил в специальном интервью RTVI.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские, в действительности партнерские отношения с Россией. <…> Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — сказал Хачатурян.

По словам президента, в Ереване хотят, чтобы «российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей».

«Армянская власть работает для жителей Армении, для благополучия Республики Армения, процветания и т. д. и т. п. Для этого армянское правительство, власть сама должна решать, с кем, как торговать, работать, иметь дипломатические отношения», — подчеркнул Хачатурян.

Он признал, что Армения экономически зависима от России, однако выразил мнение, что и она «тоже в экономическом смысле зависима» от республики.