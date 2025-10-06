Прокуратура Калининградской области потребовала взыскать с гендиректора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 9,1 млн рублей, которые были потрачены в том числе на корпоративы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2020—2024 годах глава фонда и шесть его подчиненных направили более 9,1 млн рублей из бюджета организации «на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе на корпоративы и другие развлекательные мероприятия».

Ранее против гендиректора фонда было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

8 сентября СУ СКР по региону сообщало, что с января 2020 года по июнь 2024 года обвиняемые тратили деньги на разные цели, не связанные с капремонтом.

«К примеру, по поручению генерального директора на денежные средства фонда под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счет средств фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом», — отмечали в ведомстве.

В итоге фонду и его учредителю — министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области — был причинен ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей, заявили в СКР.

Калининградское издание «Русский Запад» ранее писало, что глава фонда Олег Туркин был задержан еще в июне 2024 года — вскоре после того, как пост главы региона покинул Антон Алиханов, при котором Туркин стал «Почетным строителем Калининградской области». Также был задержан заместитель гендиректора фонда.

В июне было предъявлено обвинению главному архитектору «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, с ноября 2021 года по февраль 2024-го обвиняемая получала взятки от представителя трех юрлиц, общая сумма которых превысила 1,1 млн рублей.

Деньги, по данным правоохранителей, она брала за ускорение процедур проверок проектной документации, которую эти организации предоставляли в фонд капремонта. Деньги передавались ежемесячно — как через банковские переводы, так и лично. Также было возбуждено дело против лица, передававшего взятку.