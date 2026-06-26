Меморандум о взаимопонимании, который подписали Вашингтон и Тегеран, подразумевает доступ инспекторов по ядерным вопросам в Иран. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Соглашение существует, и для его выполнения МАГАТЭ потребуется доступ и возможность проведения инспекций. Мы надеемся, что скоро достигнем этой цели», — отметил он на пресс-конференции в Японии.

По словам Гросси, инспекторы уже провели предварительный обмен мнениями с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить технические вопросы. Первоочередной задачей любого визита в Иран будет проверка целостности пломб МАГАТЭ на ранее проверенных материалах и выявление случаев пропажи, добавил гендиректор Агентства.

Согласно оценке МАГАТЭ, до начала конфликта у Ирана было 440,9 кг урана, обогащенного до 60%. Если бы его обогатили еще больше, этого количества хватило бы для создания 10 ядерных боеголовок.

24 июня замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что какой-либо план по предоставлению доступа к атакованным объектам и ядерным материалам не существует.