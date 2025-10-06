Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС заявил о планах Великобритании, Германии и Франции организовать в Сербии «цветную революцию».

По словам Додика, существуют неправительственные структуры, управляемые из внешних центров влияния, которые контролируют отдельные процессы в стране. Политик отметил, что в деятельности этих организаций участвует значительное число людей, чьи действия, по его утверждению, противоречат интересам Сербии.

«Вучич и его политика за избирательным большинством, что признают практически все, и если бы сейчас прошли выборы, они показали бы, что нынешняя власть во главе с Вучичем имеет поддержку для продолжения работы», — заверил политик.

Додик высказал мнение, что Запад использует тактику «цветных революций» для ослабления суверенитета страны.

«Цель заключается не только в том, чтобы дестабилизировать страну, но и фактически расчленить ее, что, разумеется, ослабило бы и силу сербского народа на Балканах», — заявил он.

Ранее в своих выступлениях президент Республики Сербской неоднократно критиковал политику западных стран на Украине, называя её ошибочной.

После заседания клуба «Валдай» Додик заявил, что планы НАТО и попытки международной изоляции не помогут надавить на Россию. В эфире телеканала «Россия 24» политик спрогнозировал, что через два года главы западных государств будут стремиться к восстановлению диалога с Россией.

Глава Республики Сербской оценил действия России на Украине как оправданные и раскритиковал политику Запада, указав на наличие, по его мнению, двойных стандартов в отношении его собственной деятельности.