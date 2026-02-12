Глава города Сердобска Пензенской области Марина Ермакова объявила об уходе с должности на фоне массовой травли в интернете. Причиной конфликта стала выдача социальных выплат на жилье двум семьям мигрантов. Чиновница сообщила, что уровень давления «перешел все границы», и пообещала обратиться в суд и прокуратуру для защиты от клеветы.

Ермакова 10 февраля сообщила в своем телеграм-канале, что вручила двум молодым семьям сертификаты, позволяющие получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

«Уютный семейный очаг — это стабильность и надежный тыл, это возможность строить планы на будущее», — написала она.

Чиновница поздравила обладателей соцвыплат, пожелала им всех благ и отметила, что молодые семьи — «основа, надежда, опора и будущее нашего города». Свой пост она сопроводила фотографией, на которой изображены две женщины в хиджабах и трое детей с цветами и сертификатами в руках.

По информации РЕН ТВ, соцвыплаты получили «две жены одного мужа» — одна женщина состоит с ним в официальном браке, а другая проживает неформально. Глава семейства, по данным телеканала, 35-летний гражданин России с постоянной пропиской в Пензенской области и работой в Москве.

Реакция местных жителей и органов

Согласно открытым данным, 96,2% жителей Сердобска — русские, около 1% составляют украинцы. Третье место по численности занимают татары — 0,7%.

Поступок чиновницы спровоцировал среди местных жителей волну негодования. Они заявили, что квартиры получили мигранты и попросили органы проверить законность выдачи жилья.

В информационном центре Следственного комитета России сообщили, что начали проверку, о результатах которой будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

«Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — сказано в сообщении СК.

Помимо этого, граждане начали писать бывшему мэру негативные комментарии и отправлять цифровые подарки в виде фекалий в приложении «ВКонтакте». Сейчас на странице Ермаковой семь таких «презентов», один из них подписан как «позорище».

«Я буду защищать себя»: ответ Ермаковой

Ермакова 12 февраля написала в своем телеграм-канале, что покидает пост главы города.

«Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — отметила она.

По словам чиновницы, уровень давления в соцсетях «перешел все мыслимые границы» — по интернету разлетелись оскорбления, угрозы и ложные сведения, касающиеся ее личной жизни. Причем, как она сказала, многие авторы негативных комментариев не имеют отношения к Сердобску.

Ермакова призналась, что «потеряла сон и покой» и планирует «защищать себя от клеветы» с помощью прокуратуры, следственных органов и суда.