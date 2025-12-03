Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Валерий Фадеев выступил с инициативой о введении специального учета для бывших заключенных, осужденных за тяжкие преступления и вернувшихся со службы в зоне военной операции. Свое предложение он озвучил в интервью РБК.

По словам Фадеева, инициатива пока не находит поддержки у органов власти, что он связывает с нежеланием брать на себя эту сложную задачу. Глава СПЧ подчеркнул, что учет не должен носить карательный характер, а быть элементом социальной адаптации.

«Здесь нет ущемления прав. Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ним в контакт, не нарушая их права. Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди, понимаете? Надо обязательно начать с ними взаимодействовать», — пояснил свою позицию Фадеев.

В то же время глава СПЧ указал на проблемы, связанные с внедрением системы пробации (ресоциализации) для вернувшихся с фронта, даже без учета лиц с криминальным прошлым. По его словам, власти многих регионов пытаются переложить эту работу на некоммерческие организации: «Вы активисты, вы этим и занимайтесь, говорят. Но активисты одни не справятся. Это тяжелая работа». Фадеев отметил, что, несмотря на отдельные положительные примеры, системного подхода к этому вопросу в стране пока нет.

Фадеев также высказался против идеи обязательной психологической диспансеризации для всех военнослужащих, вернувшихся с фронта. Он провел четкую границу между двумя категориями: «Одно дело — недавний заключенный по тяжелым статьям, а другое дело — военный».

Глава СПЧ считает недопустимым принуждать к каким-либо обследованиям людей, не совершивших противоправных действий. Вместо этого он предлагает создавать доступные центры поддержки, куда могли бы обратиться члены семей военнослужащих при возникновении проблем.

В октябре 2025 года Минюст России вынес на общественное обсуждение законопроект о пробации для осужденных, участвовавших в военной операции. Согласно документу, бывшие осужденные смогут обратиться за помощью в уголовно-исполнительную инспекцию в течение шести месяцев после увольнения со службы. В рамках индивидуальной программы им будет предложено содействие в восстановлении документов, трудоустройстве, продолжении образования, а также помощь в оформлении социальных выплат.