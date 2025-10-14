Гендиректор ООО «Каспэнергосбыт» задержан после возбуждения дела о мошенничестве на сумму 5,3 млн рублей, сообщают «Россети Северный Кавказ». «Коммерсантъ» пишет, что речь идет о Замире Абдурагимове, который проходит фигурантом по другому делу — о хищении электроэнергии у «Россетей» на почти 830 млн рублей.

Ранее компания «Россети Северный Кавказ» подала заявление в правоохранительные органы, обвинив генерального директора ООО «Каспэнергосбыт» в мошенничестве.

В связи с этим 13 октября были возбуждены уголовные дела по статьям «Фальсификация решения общего собрания» и «Мошенничество в особо крупном размере».

В результате проверки выяснилось, что гендиректор «Каспэнергосбыт» незаконно получал деньги от жителей Каспийска за поставки электроэнергии, но при этом не платил компании «Россети Северный Кавказ», чем нанес ущерб в размере более 5,3 млн рублей, говорится в посте.

14 октября 2025 года фигурант дела был задержан.

Как пишет «Коммерсантъ», 34-летний Абдурагимов, по версии следствия, в июле 2025 года провел с «рядом нарушений» заседание акционеров «Каспэнергосбыта», на котором он сам себя «единолично и единогласно» назначил новым руководителем.

Ранее компания предоставляла услуги не только Каспийску, где проживает около 120 тысяч человек, но и объектам Каспийской флотилии ВМФ, а также заводу «Дагдизель», который занимается производством моторов, торпед и других изделий.

После смены руководства «Каспэнергосбыт» не стал заключать новый контракт с ПАО «Россети Северный Кавказ», из-за чего впоследствии лишился права предоставлять услуги потребителям. Эти функции, как сообщается в статье, взяли на себя «Россети».

Однако Абдурагимов, как считает следствие, вместо того, чтобы оповестить потребителей о произошедшем, просто забирал себе деньги за электроэнергию, которую поставляли «Россети Северный Кавказ». Таким образом он незаконно получил 5,3 млн рублей, отмечают в СК.

«Коммерсантъ» сообщает, что в 2021 году Абдурагимова обвинили в хищении электроэнергии у «Россети Северный Кавказ» на сумму около 830 млн рублей через связанные с ним компании. Следствие считает, что 26 млн рублей из этой суммы были легализованы за счет покупки компьютеров и смартфонов.

Сейчас это дело рассматривается в Ленинском районном суде Махачкалы. Один из его предполагаемых подельников, 32-летний Камал Кимпаев, был задержан в Коста-Рике и экстрадирован в Россию.

Абдурагимов отрицает предъявленные обвинения, утверждая, что уголовное дело против него связано с его деятельностью в сфере частных энергосбытовых компаний и конфликтом с ПАО «Россети Северный Кавказ».

В декабре прошлого года в Дагестане были задержаны 19 сотрудников компании «Дагэнерго» (филиала «Россети Северный Кавказ») в рамках расследования дела о хищениях электроэнергии. Их заподозрили в манипуляциях с показаниями счетчиков электроэнергии. По версии следствия, это позволяло пользователям, включая владельцев подпольных производств, платить символические суммы, нанося убытки компании и федеральному бюджету.

В апреле 2024-го в «Дагэнерго» уже проходили задержания. Тогда был арестован глава филиала Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель по делу о мошенничестве, которое нанесло ущерб бюджету в размере 2,8 миллиарда рублей.