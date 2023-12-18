В статье о рептоидах, зверолюдях и способности сперматозоидов попадать в женский мозг через глаза, опубликованной в петербургском журнале «Юридическая наука: история и современность», воспроизводятся большинство современных мифов и «ерунды». Такое мнение высказал в беседе с RTVI член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

«Я регулярно сталкиваюсь с откровенным бредом в самых разных источниках, но особенно выглядит забавно и нелепо, когда речь идет о статье в журнале, претендующем на некоторую научность, и который индексируется Российским индексом научного цитирования», — отметил Панчин:

«В статье воспроизводятся мифы о том, что первый мужчина женщины якобы оставляет в ней свой след, как там сказано, либо с помощью сперматозоидов, либо с помощью неких волн. Это отсылка к известному мифу о телегонии, который, естественно, не имеет никакого отношения к реальной биологической науке. Очень посмешило утверждение про то, что пророк Мухаммед был русским, и мне очень интересно, что по этому поводу скажут представители мусульманской культуры. Вообще там собраны фактически все глобальные направления ерунды. Есть там даже пассаж про «рептоидов», инопланетную цивилизацию, и их видимо нужно отделять от рептилоидов, которые по классике живут под землей, а эти, видимо, живут в космосе».

В статье под названием «Российская семья как основа отечественной государственности» говорится о том, почему государству пора озаботиться половой жизнью россиян, о причинах низкой «размножаемости» русских женщин, о «сатанистской сущности феминизма», о зверолюдях, телегонии и «белых девственницах», о невозможности родить «нормальных» детей после связи с «инородческими сексуальными партнерами» во время олимпиад и проникновении сперматозоидов в женский мозг.

Среди пяти авторов статьи указаны депутат Госдумы Игорь Ананских и генерал-лейтенант запаса ФСБ Игорь Миронов.

Ананских заявил RTVI, что не имеет никакого отношения к статье. «Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие-то новости, я отвечал как раз про это. У меня на руках есть официальные извинения от редакции о том, что я случайно указан [среди авторов], а моя статья выйдет в 10-м номере», — сказал он.

Панчин добавил, что рад, что депутат Ананских отрекся от участия в этой публикации. «Вообще, если бы мы жили в мире победившей рациональности, мог бы существовать такой способ подставить человека — включить его без его ведома в какую-нибудь бредовую публикацию, чтоб потом ему досталось», — добавил Панчин.