42-летнего голливудского продюсера Дэвида Пирса приговорили к 146 годам тюрьмы за изнасилование и убийство, пишет газета Metro. По ее данным, срок лишения свободы, который судья определил для обвиняемого, истекает в 2171 году.

Пирса признали виновным в гибели 24-летней модели и начинающей актрисы Кристи Джайлз и 26-летней Хильды Марселы Кабралес-Арсолы, скончавшихся от передозировки наркотиков. По данным следствия, 13 ноября 2021 года продюсер познакомился с ними на вечеринке и через несколько часов привел к себе домой в Беверли-Хиллз, где дал обеим фентанил и гамма-гидроксибутират (GHB), который в СМИ часто называют «наркотиком изнасилования на свидании» (date-rape drug).

Примерно через полчаса после прихода к Пирсу одна из девушек — Кабралес-Арсола — вызвала такси, чтобы уехать, но так и не села в машину. Спустя 11 часов продюсер вынес из своей квартиры Кристи Джайлз, довез ее до ближайшей больницы и оставил там, причем на тот момент она была уже мертва. Потом мужчина вернулся к себе и через полтора часа привез вторую девушку к другой больнице. Ее смогли реанимировать, но после 11 дней в больнице она скончалась — за день до своего 27-го дня рождения.

ДНК Пирса была обнаружена в пробах, взятых из-под ногтей обеих жертв. Обвинение настаивало на том, что это следует рассматривать как доказательство изнасилования. На слушаниях выяснилось, что с 2005 по 2021 годы продюсер накачал наркотиками до бессознательного состояния и изнасиловал семь женщин. Все они дали показания, обвинив мужчину в склонности к насилию.

В результате судья решила назначить Пирсу максимальное наказание — 25 лет лишения свободы — за каждое из двух убийств, а также дала дополнительные сроки за изнасилования.

На сайте IMDb Пирс как продюсер упоминается в связи с вышедшими в 2006-2007 годах фильмами и сериалами «Зуб и ноготь», «Долина слёз», «Американский опыт» и иранской драмой «Я видел твоего отца прошлой ночью, Аида».

После его ареста в СМИ высказывались предположения о том, что Пирс на самом деле был клубным промоутером, а в продюсеры указанных проектов «вписался» по договоренности, чтобы он мог пользоваться этим в личных целях, выдавая себя за представителя шоу-бизнеса.