В ночь на 28 августа над российскими регионами сбили 512 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. В результате есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Как следует из сводки Минобороны, украинские дроны были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

На подлете к Москве было уничтожено два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в сообщении.

В Подмосковье атаке подвергся Павловский Посад, там беспилотник попал в магазин «Магнит», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Кроме того, взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета, детское отделение не повреждено.

По словам Воробьева, поврежденная поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме, временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии. Специалисты занимаются устранением последствий атаки и готовятся к восстановлению остекления, добавил губернатор.

«Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», — написал Воробьев.

В Ярославской области в результате массированной атаки БПЛА погиб один человек, еще 27 ранены, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек», — написал глава региона.

Как сообщил Евраев, произошло попадание обломков БПЛА в промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Возникли пожары. В 8:43 мск губернатор сообщил о ликвидации последствий беспилотной атаки на Костромском шоссе.

В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки были закрыты два детских сада (№ 98 и № 28), дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.

На фоне атаки также было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Маршруты общественного транспорта были изменены.

В Севастополе в результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома на улице Героев Подводников, 12 загорелась квартира на пятом этаже, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате пострадали два человека: у пожилой женщины, предварительно, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Дом сильно пострадал, ударной волной выбиты окна в квартирах во всех подъездах, жителей эвакуировали. На базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения.

«Открытое возгорание в жилом доме на 5-м этаже ликвидировано, идет проливка конструкций. Параллельно спасатели начинают разбор завалов в самой пострадавшей квартире. От взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах пострадали мебель и стены», — написал Развожаев.

Как пишет губернатор, БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. От взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада № 34, который планировалось открыть после ремонта 1 сентября, а также более 15 автомобилей.

Среди прочего осколки сбитого дрона упали на территории отеля, возник небольшой пожар. Пострадавших нет. Также зафиксировано попадание БПЛА в старые резервуары (цистерны), активного топлива в них не было — только технические остатки, уточнил Развожаев.

В Костромской области в ходе отражения атаки дронов взрывной волной повреждены окна в школе и в трех жилых домах в селе Ёмсна Нерехтского района, сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Пострадавших нет. Еще один БПЛА упал на окраине Волгореченска, там разрушений не зафиксировано, информация о пострадавших не поступала.

В Тамбовской области в результате беспилотной атаки сгорели два дома в Рассказовском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе правительства региона. Жертв и пострадавших нет.

«К сожалению, на Тамбовскую область уже неоднократно совершались вражеские налеты, в которых были погибшие и раненые. Нам необходимо сформировать полноценный отряд БАРС, состоящий из мобильных огневых групп, чтобы мы могли защищать наши предприятия и дома. Призываю всех мужчин вместе защищать наше небо и нашу землю от ударов украинских беспилотных летательных систем», — приводятся в сообщении слова главы региона Евгения Первышова.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелось скошенное поле в хуторе Чеботовка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В селе Новоселовка произошло возгорание сухой травы.

Обломки БПЛА были обнаружены на территории сельхозсклада в Чертковском районе, никто не пострадал.