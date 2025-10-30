Воспитатели детского сада, который базируется при московской школе №1359, обзывали детей «дебилами» и «чурбанами», закрывали их в туалете и дергали за уши. Об этом телеграм-каналу «Осторожно, новости» рассказала одна из матерей, чей четырехлетний сын ходил в это дошкольное учреждение.

По словам женщины, воспитатели наказывали детей за непослушание. Например, если кто-то из детей плакал, его якобы закрывали в туалете, а если ребенок не засыпал во время тихого часа, у него отнимали одеяло и «шлепали по попе».

Сын, обратившейся к журналистам матери, утверждает, что на него постоянно кричали. На фоне стресса он начал заикаться — врачи диагностировали у него логоневроз. Родители приняли решение забрать ребенка из сада, после чего симптомы заболевания начали постепенно исчезать.

Собеседница «Осторожно, новости» отмечает, что ее четырехлетний ребенок — не единственный пострадавший от действий воспитателей: есть как минимум еще одна мама, которая подозревает, что в саду на ее ребенка постоянно кричат, а в прошлом году его якобы «дергали за уши».

Как указывает телеграм-канал, родители пытались поговорить с педагогом которую заподозрили в аморальном поведении, но та все обвинения отрицала. Тогда одна из матерей дала сыну микрофон, на который попала запись разговора воспитательниц и психолога во время тихого часа. Женщины жаловались на детей, обзывали их «больными» и «дебилами», а также оскорбляли по национальному признаку.

Одна из участниц беседы призналась, что «терпеть не может» воспитанника группы по имени Ильяс.

«Господи, дебил этот Ильяс. Ходит, <…> я его терпеть не могу. Противный, чурбан! Ужас! Трусы сегодня снял, ходит без трусов. Противный. Просто он больной. Ребенок <…> в лечебное учреждение. <…> Я уже не могу <…> И вот так он начинает на меня лезть, повторять за мной. Они начинают так дуреть здесь. Дебилы», — эмоционально говорила она.

Женщина добавила, что не понимает, «как этого дебила взяли в сад». «Я не знаю, кто они. <…> Такие чурбаны, либо таджики, либо узбеки. Азеры», — заключила она.

По словам родителей, во время тихого часа дверь в спальню всегда открыта, поэтому дети могли слышать разговоры взрослых.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила RTVI, что пока не получала никаких обращений по поводу произошедшего. Вместе с тем директор школы №1359 Галина Новикова рассказала «Осторожно, новости», что участвовавшие в конфликте сотрудники образовательного учреждения отстранены от работы. После проведения внутреннего расследования они будут уволены. Новикова добавила, что ранее жалоб на воспитателей не поступало.