В Черногории проходят массовые протесты после того, как в уличной драке мигранты-строители ранили ножом местного жителя. Как подозревает полиция, в драке, помимо граждан Турции, также принимали участие и граждане Азербайджана. Полиция уже задержала 31-летнего Ягуба Гурбанова, сообщает Qafqazinfo.az.

Массовая драка с применением холодного оружия произошла 26 октября на террасе ресторана Zabelo в столице Черногории Подгорице. Ее причиной стал бытовой конфликт между местными жителями и иностранными рабочими-строителями из Турции и Азербайджана.

По итогам драки полиция задержала 45 мигрантов, отпустив вскоре большинство из них. Однако восемь человек были депортированы, а еще двоих отправили под судебный надзор. Под стражей остался гражданин Азербайджана Якуб Гурбанов, и, как рассказал один из азербайджанских рабочих, в качестве причины его задержания полицейские указали на сходство обуви строителя с той, что видна на записях драки.

После того как информация о ранении одного из местных жителей распространилась в соцсетях, его знакомые устроили блокаду общежития, где проживают рабочие-иностранцы, и закидали его камнями. «На улицах проходят митинги с лозунгами “Турки, уходите отсюда, смерть туркам”. Мы ждем помощи от нашего государства», — рассказал изданию один из рабочих.

Черногорская полиция также задержала группу мужчин, которых подозревают в подготовке нападения на рабочих-мигрантов, у них изъяты бейсбольные биты.

При этом официально полиция не комментирует протесты.