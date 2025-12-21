Волонтеры обнаружили 21 декабря в частном зооприюте «Забытые сердца» под Ростовом-на-Дону сотни погибших животных. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что проводят проверку.

Как пишет 161.ru, приют находится в СНТ «Речник» Аксайского района и принадлежит известной в городе зоозащитнице Татьяне Макаровой.

Как рассказала «Комсомольской правде» волонтер Алена Кравцова, зоозащитники долгое время не могли попасть в приют — хозяйка под разными предлогами отказывалась показывать животных, которых курировали активисты. Это вызвало подозрения, и в ночь на 21 декабря несколько волонтеров приехали сами. Обнаружив разваленные двери, они немедленно вызвали полицию и вместе с правоохранителями зашли на территорию.

«Увиденное оказалось хуже самых страшных ожиданий. Мы обнаружили огромное количество погибших. Их больше трехсот: кошки, собаки, еноты, лисы, птицы, белки. Сколько точно, невозможно посчитать. Кто-то умер на днях, кто-то уже давно. А выжившие не ходили, а ползали из-за переломов или худобы», — рассказала Кравцова.

Зоозащитница Александра Гользберг в разговоре со 161.ru подтвердила, что волонтерам пришлось ходить буквально по трупам животных разной степени разложения.

«Сегодня, приехав туда, мы обнаружили горы трупов. Просто горы трупов. Когда приехали полицейские, то они просто обалдели и сказали, что они в жизни такого не видели. Ты там ходишь по фекалиям, по головам, хрустит все, можно наступить на череп. Трупы навалены кучами. Я такого даже в фильмах ужасов не видела», — описала она увиденное.

По предварительным данным, из сотен находившихся в приюте животных чудом выжили только шесть кошек и 8-10 собак. Многие из них травмированы и находятся в критическом состоянии истощения. Их в экстренном порядке развезли по домам и доставили в ветклиники, однако прогнозы ветеринаров осторожны.

Макарова в разговоре с волонтерами объяснила произошедшее тем, что у нее летом тяжело заболела мать, и она не могла заниматься приютом, а попросить помощи у коллег «было стыдно». Она также отрицает информацию о том, что в приюте умерло большое количество животных.

«Да, у меня умерло несколько животных. Это не десятки, не тысячи, как пишут, не сотни. Какое-то количество животных у меня действительно разбежалось, они сделали подкоп. <…> Но я никому это не говорила, потому что мне не до этого было. <…> О помощи попросить было стыдно. Да, у меня умерли собаки, они не все были здоровые, <…> какие-то сбежали. Из меня сделали монстра, как будто я их специально брала и убивала. Да, я довела дело до срача. <…> У меня не было времени все это убирать. Да, умерли кошки. Говорят, почему ты их не убирала? Да потому что я не могла. У меня просто начиналась дикая истерика.», — заявила хозяйка приюта в разговоре с Don Mash.

Однако зоозащитники не спешат верить Макаровой: их удивляет то, что животные начали голодать, когда проблем с финансированием еще не было. Кравцова рассказала, что банковская карта приюта была оформлена на другого человека, но распоряжалась ею непосредственно сама Макарова.

За десять месяцев на карту поступило около 11 млн рублей, однако хозяйка заявила, что не знает, куда исчезли средства. При этом еще осенью прошлого года приют не вызывал подозрений, а за последние полгода Макарова активно принимала новых животных — более 150 собак только из Астрахани, а также питомцев из ДНР, Волгодонска и Ростова, отметила собеседница «КП».

«Я лично передавала ей 2,5 тонны корма, чтобы она кормила животных. А те, оказывается, в это время умирали от голода, когда мешки с едой оказались нетронутыми», — с недоумением говорит Алена Кравцова. По ее словам, Макарова до последнего дня уверяла всех, что проблем нет.

На место трагедии уже приезжают люди, которые когда-то отдавали сюда своих питомцев. Одной собаке повезло — московскую сторожевую забрал ее бывший хозяин, тяжелобольной мужчина, который когда-то отдал пса в приют из-за своего состояния, пишет «Комсомольская правда»

«Узнав о беде, он примчался сюда и увидел своего друга изможденным, прикованным на две цепи. Несмотря на свое состояние, бывший хозяин забрал пса к себе — выхаживать», — говорится в статье.

Кравцова отметила, что ей очень сложно поверить в происходящее: «Мы считали хозяйку этого приюта своим примером. А получилось совсем по-другому».

В МВД подтвердили, что в дежурную часть отдела полиции по Аксайскому району поступило сообщение о жестоком обращении с животными.

«Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Телеграм-канал приюта «Забытые сердца» удален, а на странице группы во «ВКонтакте» указано, что приют закрыт: «Случилась трагедия. Ведется разбирательство».