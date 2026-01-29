Холестерин — вещество, без которого наш организм не может нормально функционировать. Он входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов и витамина D. Но после 50 лет высокий уровень «плохого» холестерина становится одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов и атеросклероза.
Когда уровень холестерина требует внимания:
- LDL («плохой» холестерин) выше 3 ммоль/л — уже повод обсудить меры с врачом, особенно при наличии факторов риска.
- Общий холестерин выше 5,0—5,5 ммоль/л — сигнал к проверке, а при необходимости — к коррекции.
- Наличие факторов риска: гипертония, сахарный диабет, ожирение, курение, семейная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Важно помнить, что решение о лечении не принимается исходя только из уровня холестерина. Врач учитывает общий сердечно-сосудистый риск, возраст, пол, давление, сахар в крови и сопутствующие заболевания.
Методы контроля и лечения:
- Изменение образа жизни:
- Сбалансированное питание с ограничением насыщенных жиров и трансжиров.
- Увеличение физической активности.
- Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя.
- Контроль веса.
- Медикаментозная терапия:
Статины и другие препараты назначаются, если изменения образа жизни недостаточны для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. Дозировка подбирается индивидуально.
Высокий холестерин сам по себе редко вызывает симптомы, поэтому важно регулярно проверять кровь и оценивать риск вместе с врачом. Раннее вмешательство помогает предотвратить инфаркт, инсульт и сохранить здоровое сердце после 50 лет.