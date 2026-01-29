Холестерин — вещество, без которого наш организм не может нормально функционировать. Он входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов и витамина D. Но после 50 лет высокий уровень «плохого» холестерина становится одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов и атеросклероза.

Когда уровень холестерина требует внимания:

LDL («плохой» холестерин) выше 3 ммоль/л — уже повод обсудить меры с врачом, особенно при наличии факторов риска.

Общий холестерин выше 5,0—5,5 ммоль/л — сигнал к проверке, а при необходимости — к коррекции.

Наличие факторов риска: гипертония, сахарный диабет, ожирение, курение, семейная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Важно помнить, что решение о лечении не принимается исходя только из уровня холестерина. Врач учитывает общий сердечно-сосудистый риск, возраст, пол, давление, сахар в крови и сопутствующие заболевания.

Методы контроля и лечения:

Изменение образа жизни: Сбалансированное питание с ограничением насыщенных жиров и трансжиров. Увеличение физической активности. Отказ от курения и умеренное потребление алкоголя. Контроль веса.

Медикаментозная терапия:

Статины и другие препараты назначаются, если изменения образа жизни недостаточны для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений. Дозировка подбирается индивидуально.

Высокий холестерин сам по себе редко вызывает симптомы, поэтому важно регулярно проверять кровь и оценивать риск вместе с врачом. Раннее вмешательство помогает предотвратить инфаркт, инсульт и сохранить здоровое сердце после 50 лет.