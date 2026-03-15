Письма лидера Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова первому президенту Ленинградского рок-клуба Геннадию Зайцеву продаются за 60 тысяч рублей. В одном из них музыкант передает Виктору Цою поздравление с рождением сына. О предстоящих торгах сообщил аукционный дом «Литфонд».

Лот включает пять писем, отправленных в период с 1985 по 1987 годы. К каждому прилагается конверт с отметками почтовых служб и штемпелями с датами. Конверты надорваны по бокам, но сами послания остались «в хорошей сохранности».

Гена Зайцев — сооснователь и первый президент Ленинградского рок-клуба, первый директор рок-группы «ДДТ», создатель первого в СССР самиздатовского рок-журнала «Рокси». Принял в рок-клуб группу «Гарин и Гиперболоиды», которая при его участии была переименована в «Кино». В 2019 году написал книгу «Тяжелые одуванчики» об истории рок-музыки в СССР.

Первое письмо Бутусова датируется 25 мая 1985 года, в него вложена открытка с афишей концерта Nautilus Pompilius в Свердловске (Екатеринбург). Это ответ музыканта на предыдущее послание самого Зайцева. «Лично мои переживания: мне хотелось тут же лечь и умереть со спокойствием в душе…!» — делился Бутусов.

Второе письмо было отправлено месяцем позже и посвящено подготовке к открытию рок-клуба. Музыкант рассказывает про метания «обкома», который хочет отчитаться за проведение фестиваля, но боится «стреманины» со стороны участников. Он пишет, что песни Nautilus Pompilius стали пользоваться популярностью у обкомовских работников, которые «могут позволить себе тихонько подойти и попросить билетик» на подпольный концерт. Отдельного внимания заслуживает конверт — на нем сделана пометка:

«Поздравляем В. Цоя с сыном».

В третьем письме, отправленном в начале 1987 года, Бутусов извиняется за качество отправленных Зайцеву записей, хвалит «прекрасного молодого барабанщика», сумевшего убедить его в преимуществе «живых барабанов», хвастается обилием приглашений на выездные концерты и анонсирует мартовский фестиваль в Свердловске.

«Я, как ярый патриот, считаю, что должно быть неплохо», — прогнозирует музыкант.

Четвертое письмо отправлено в середине марта 1987 года. В нем Бутусов упоминает свадьбу Юрия Гаспаряна и Джоанны Стингрей, делится противоречивыми впечатлениями от альбома «Алисы» и желает профессиональных успехов лидеру «ДДТ» Юрию Шевчуку.

В последнем письме, отправленном через пару недель, музыкант сетует на проблемы с «устроительством концертов» и с энтузиазмом соглашается на предложение Зайцева совместно поработать над фильмом.