Власти Индии запретили судовладельцам использовать своих моряков на кораблях, которые проходят через Ормузский пролив. Как сообщили в Главном управлении судоходства, это связано с рисками из-за возобновившихся боевых действий в регионе.

«Управление считает необходимым принять усиленные меры предосторожности для защиты интересов индийских моряков, работающих на судах, курсирующих в этом регионе. <…> До дальнейших распоряжений размещение индийских моряков на судах, совершающих рейсы через Ормузский пролив, запрещено», — говорится в приказе.

Как пишет Reuters, Индия занимает третье место по количеству работающих моряков на мировых судоходных флотах. Их насчитывается более 300 тыс. При этом за последние три дня в результате нападений на суда погибли уже два индийца.

Также по информации агентства, после нападений на корабли в Ормузе судоходные компании стараются избегать схемы транзита через пролив под контролем Соединенных Штатов.

17 июня США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, который предполагал остановку военных действий, открытие Ормуза и последующие переговоры. Однако 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что перемирие больше не действует. С тех пор стороны обмениваются ударами, а Ормузский пролив вновь оказался закрыт.