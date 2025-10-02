Курские депутаты поддержали инициативу главы региона Александра Хинштейна лишать иноагентов и других лиц звания «Почетный гражданин» области. Об этом рассказал сам губернатор.

«Это важное решение, которое устраняет большую несправедливость. Почетные граждане — наша гордость и пример, и каждый должен хорошо понимать, какую ответственность перед обществом и родным краем это звание накладывает», — заявил он.

Поправки будут внесены в региональный закон «О наградах». Одно из главных изменений — это возможность присваивать звание «Почетного гражданина Курской области посмертно».

Второе изменение — четко прописаны причины лишения звания. Среди них:

осуждение за умышленное преступление,

статус иноагента,

включение в список террористов и экстремистов,

получение иностранного гражданства или ВНЖ в недружественной стране,

увольнение с военной или гражданской службы за нарушение контракта.

Ранее лишить звания почетного гражданина Курской области можно было только за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Получившие звание «Почетный гражданин Курской области», согласно информации на сайте губернатора и правительства региона, имеют право на единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Также им ежемесячно начисляется доплата к пенсии в размере 3896 рублей.

Кроме того, такие лица ежегодно могут получить бесплатную путевку в санаторий, профилакторий или дом отдыха в России. Помимо этого, им в первую очередь улучшают жилищные условия, если предоставляется жилье из государственного фонда, и бесплатно устанавливают телефон.

В случае смерти близким лица с этим званием выплачивают из областного бюджета единовременную сумму в 50 тыс. рублей.