Американский Институт цвета Pantone объявил цветом 2026 года оттенок под названием Cloud Dancer («Облачный танцор»). Как следует из описания на сайте института, это нейтральный белый цвет, олицетворяющий спокойствие, ясность и настраивающий на творческий лад.

Согласно описанию на сайте Pantone, оттенок Cloud Dancer формирует особое пространство, где гармонично сочетаются функциональность и эмоциональное восприятие. Этот цвет создает атмосферу умиротворения и воздушной легкости, предлагая «убежище визуальной чистоте, которая вселяет чувство благополучия и безмятежности». Институт цвета также подчеркивает, что Cloud Dancer «изящно вписывается» в приглушенную палитру мягких тонов и характеризует его как «ключевой структурный цвет».

Глава Pantone Литрис Эйсман пояснила выбор, отметив, что современный мир наполнен подавляющей какофонией, которая заглушает внутренний голос человека. По ее словам, оттенок Cloud Dancer помогает обрести сосредоточенность, «избавляя от отвлекающих внешних факторов».

Как Pantone выбирает цвет года

Выбор цвета года институтом Pantone — это результат глубокого анализа, а не случайность. Команда экспертов погружается в изучение мировых визуальных трендов и культурного контекста, чтобы определить оттенок, наиболее точно отражающий дух времени, коллективные эмоции и, возможно, общественные чаяния на будущее.

В ходе этого процесса эксперты Pantone выбирают оттенок, символизирующий настроение общества. Иногда в качестве символа года выбираются не один, а два цвета, как это было в 2021 году («Безупречный серый» и «Озаряющий жёлтый») или в 2016-м («Розовый кварц» и «Безмятежность»).

Если выбранный оттенок уже присутствует в палитре Pantone, он сохраняет своё название. Для совершенно новых цветов, которые могут быть предложены в ходе обсуждений, проводятся специальные ассоциативные игры. Их цель — придумать название, способное вызвать яркую и точную образную картину. Часто эти имена связаны с миром природы и еды: например, «Отважный мак», «Рыжий апельсин», «Лепесток крокуса», «Портвейн Тони» и «Бисквит». Но встречаются и более поэтичные, загадочные варианты, вроде «Балетные пуанты», «Песочный доллар» или «Белый призрак».

Pantone стремится не просто предсказать моду, а вдохновить людей использовать цвет как инструмент для самовыражения и общения. Поэтому каждый новый цвет года сопровождается масштабной креативной кампанией. Значение оттенка раскрывается через арт-инсталляции, коллаборации с брендами, дизайнерские коллекции и даже кулинарные эксперименты, где он становится центральной темой. Таким образом, выбранный цвет Pantone превращается из просто дизайнерского тренда в полноценную часть глобального культурного диалога.