Рост случаев заболеваемости сифилисом в России, вероятно, связан с двумя факторами: 1) более активной передачей актуальных данных со стороны частных компаний, 2) увеличением числа обращений тех пациентов, которым не смогли помочь непрофессионалы. Таким мнением в беседе с RTVI поделился глава отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Коммерсантъ» 4 февраля со ссылкой на данные Росстата сообщил, что за последние четыре года заболеваемость сифилисом в России увеличилась на 63%: в 2020 году было зарегистрировано 15,3 тыс. случаев, а в 2024-м — уже 25,1 тыс. Большинство пациентов — мужчины старше 40 лет: за этот период их число выросло с 4,7 тыс. до 9,7 тыс. При этом газета отмечает, что с 2015 года число заражений другими заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), снижается. Например, количество случаев трихомониаза уменьшилось на 69%, гонореи — на 64%, хламидиоза — на 58%. Реже стали выявляться и пациенты с ВИЧ-инфекцией: количество носителей, по данным издания, сократилось более чем вдвое — с 100,2 тыс. до 48,4 тыс.

Покровский в беседе с RTVI объяснил, что выделение сифилиса из общей категории связано с двумя факторами.

«Первый — это то, что гораздо лучше налажена регистрация случаев сифилиса, чем других инфекций, передающихся половым путем, потому что в определенный период времени различные частные компании не передавали данные о случаях сифилиса. Но сейчас эта ситуация налаживается, и это могло повлиять как раз на увеличение регистрируемых случаев», — сказал он.

Второй фактор, который отразился на статистике, тоже «связан с улучшением регистрации» случаев выявления этого заболевания, добавил эксперт.

«Часто сифилис лечили в каких-то частных условиях неквалифицированные специалисты, и это могло привести как раз к тому, что увеличилось число случаев сифилиса уже в более поздних стадиях, которые сейчас стали диагностироваться», — уточнил академик.

То, что это заболевание чаще всего выявляют именно среди мужчин старше 40 лет, «довольно характерно», потому что его поздние стадии «как раз и проявляются в более старшем возрасте», пояснил собеседник RTVI.

«Возможно, что комплекс этих факторов — улучшение регистрации и то, что стали выявляться именно поздние формы сифилиса, — и повлияло на эту ситуацию. Потому что, может, мужчина заразился молодым, а более поздние формы регистрируются в более зрелом возрасте. Другого объяснения я не знаю», — добавил Покровский.

На вопрос о возможном ухудшении ситуации из-за роста цен на контрацептивы и проблем в медотрасли академик ответил, что пусть проблем и хватает, но лекарств для лечения сифилиса точно достаточно.

«Более 100 лет уже врачи спорят, что приводит к временным подъемам заболеваемости сифилисом. Единой точки зрения на это нет, потому что действует очень много факторов: и экономические, и социальные, и то, какой характер лечения проводится, и какова система регистрации. Но в том, что лекарств для лечения сифилиса не хватает, я очень сильно сомневаюсь», — заключил он.