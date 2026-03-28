В Париже предотвращена попытка устроить взрыв офиса Bank of America, сообщают France 24 и Reuters. Подозреваемый задержан на месте. По версии следствия, его завербовали через Snapchat за 600 евро ($692). Французская прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование.

По версии следствия, в ночь на 29 марта подозреваемый прибыл к офису банка, который находится в нескольких кварталах от Елисейских полей, с собой у него была самодельная бомба, которая представляла собой емкость объемом 5 л с неизвестной жидкостью и заряд взрывчатого вещества весом 650 г.

По данным Le Parisien, на момент ареста рядом находился второй человек — предположительно, он отошел в сторону, чтобы снять происходящее на телефон, а затем скрылся. Его личность устанавливается. На допросе задержанный рассказал, что ло места назначения его довез сообщник.

TF1 уточняет, что задержанному 17 лет. По данным телеканала, правоохранители, дежурившие в штатском у офиса Bank of America, увидели ночью двух человек в темной одежде с капюшонами, один из них нес сумку.

По данным источника, знакомого с делом, пока один следил за обстановкой, второй достал из сумки пятилитровую канистру с жидкостью — предположительно углеводородным топливом, — к которой скотчем был прикреплен пиротехнический патрон с более чем 600 граммами взрывчатого порошка, поставил ее перед банком и попытался поджечь.

В этот момент полицейские схватили подростка, который яростно сопротивлялся, а его предполагаемый сообщник скрылся. На допросе 17-летний задержанный рассказал, что его привез к банку на машине мужчина, завербовавший его через Snapchat за 600 евро.

Французская прокуратура по борьбе с терроризмом возбудила уголовное дело.

Расследование ведется по нескольким статьям: покушение на умышленное уничтожение имущества с применением огня или иных опасных средств в рамках террористического умысла, изготовление, хранение и перевозка зажигательного или взрывного устройства, а также участие в террористическом сообществе — эта статья предполагает возможные связи с сообщниками или более широкой сетью. К расследованию привлечены судебная полиция Парижа и Главное управление внутренней безопасности (DGSI).

«Браво быстрому реагированию сотрудников полицейской префектуры Парижа, чьи действия предотвратили жестокий террористический акт прошлой ночью. Бдительность остается на беспрецедентно высоком уровне. Я поздравляю все силовые структуры и спецслужбы, полностью мобилизованные под моим руководством в нынешней международной обстановке», — заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По информации источников, знакомых с делом, теракт должен был стать «воплощением иранской угрозы американским и израильским интересам по всей Европе». В Bank of America подтвердили, что знают о произошедшем и контактируют с французскими властями.