Рязанский гарнизонный военный суд приговорил 20-летнего курсанта Илью Казанцева к 11 годам колонии строгого режима за убийство заместителя командира взвода — 24-летнего сержанта Ивана Селина — путем порчи парашюта. Об итоговом заседании по делу сообщает «Коммерсантъ».

По версии обвинения, во время учебных прыжков с парашютом Казанцев сознательно связал стропы основного и запасного куполов Селина, обрекая его на верную гибель. Прокурор просил дать подсудимому 15 лет, а защита — пять.

В ходе процесса также был удовлетворен гражданский иск бабушки погибшего Антонины Селиной к Минобороны на сумму 5 миллионов рублей. Кроме того, суд вынес частное определение в адрес Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, указав на халатность должностных лиц, которая способствовала трагическому исходу.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено 3 июня 2025 года. При осмотре тела разбившегося десантника эксперты установили, что ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись, поскольку их стропы были крепко связаны между собой.

Следы биологического материала, оставленные на веревках, указали на Казанцева, и он написал явку с повинной. Мотивом стала личная неприязнь: по словам обвиняемого, сержант Селин предвзято относился к курсантам, пришедшим в училище после школы и не имевшим боевого опыта, допускал рукоприкладство и унизительные наказания.

Кульминацией конфликта стало снятие Казанцева с наряда в караул, которое он воспринял как публичное унижение.

Через несколько дней, 26 мая, курсант случайно оказался на складе парашютов, помогая офицерам с укладкой. Воспользовавшись моментом, когда те отвлеклись, он нашел парашют, закрепленный за Селиным, вскрыл упаковку, связал стропы обоих куполов и скрепил узлы тонкой стропой, предназначенной для крепления оружия. Затем Казанцев аккуратно уложил все обратно и запечатал сумку, практически не оставив следов.

Накануне прыжков курсанты спали менее двух часов, потому что в училище тайком от командиров смотрели фильм «Сволочи», где один из героев гибнет именно из-за связанных строп — деталь, которая, возможно, подсказала Казанцеву способ расправы.

Из выводов экспертизы следует, что во время падения сержант до последнего пытался развязать узлы, и это свидетельствует об особых физических и нравственных страданиях погибшего.

На судебном процессе подчеркнули, что погибший был участником специальной военной операции, награжденным медалью «За боевые отличия». Вторую награду — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — он получить не успел, её уже посмертно вручили родным.

На слушаниях бабушка погибшего, потерявшая сына (отца Ивана) на СВО, категорически возражала против просьбы осужденного разрешить ему отправиться на фронт. Она выражала опасения, что там он тоже может испытать негативные чувства к кому-то из командиров и захотеть отомстить.

Адвокат семьи погибшего Павел Чигилейчик намерен обжаловать приговор, настаивая на версии о подстрекателях и сговоре лиц с целью убийства нескольких человек. Источник Ъ ранее заявлял, что в ходе проверки был выявлен еще один парашют со связанными стропами — и он якобы предназначался для командира части.

Защита осужденного также планирует подать апелляцию.