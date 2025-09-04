Председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в Ханты-Мансийском автономном округе происходит «паралич власти» на фоне разгула этнической преступности, и призвал федеральный центр взять ситуацию под контроль.

«В последнее время приходит много сообщений о мигрантском беспределе в ХМАО. Но может это все происки врагов, самопиар политиков и общественников, безответственные вопли дилетантов? Обратимся к официальной статистике о результатах деятельности регионально УМВД по линии миграции за 7 месяцев 2025 года.

Оказывается, если за весь прошлый год число преступлений, совершенных мигрантами в регионе, выросло на 6%, то за семь месяцев 2025-го на 160% — больше чем в полтора раза!», — отметил парламентарий.

Лидер «Справедливой России» обратил внимание, что по данным УМВД число мигрантов, привлеченных к ответственности за незаконную трудовую деятельность, сократилось почти вполовину, так же, как и работодателей, незаконно нанимавших приезжих. Число выдворенных иностранцев сократилось в 2,5 раза, решений о депортации — в 2,9 раза, решений об административном выдворении — в 3,7 раза.

«И это при том, что в целом по стране за это же время число депортаций выросло на 17%. Как такое может происходить? А вот еще картинка из отчетов УМВД. Недавно полиция Югры провела рейд, проверив свыше 1100 мест пребывания мигрантов, и выявила 75 нелегалов. Для сравнения: в конце прошлого года подмосковная полиция провела рейд в Подольске, где в двух домах обнаружили 73 нелегалов.

Такие цифры говорят об одном: деградации правоохранительной системы в ХМАО и неспособности контролировать ситуацию», — подчеркнул политик.

Руководитель фракции призвал руководителей федеральных правоохранительных ведомств обратить самое серьезное внимание на происходящее в округе.

«Если сейчас не принять решительные меры и не вмешаться в происходящее в Югре, дело может дойти до постановки вопроса о введении в регионе прямого президентского правления ввиду неспособности местных властей обеспечить безопасность граждан», — заключил Сергей Миронов.