В Забайкальском крае в зоопитомнике «Амодово» под Читой произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Во время попытки загнать в вольер самца изюбря (подвид благородного оленя, обитающего в Сибири и на Дальнем Востоке), животное набросилось на работника, сбило его с ног и затоптало.

«По свидетельствам очевидцев, олень, содержавшийся в загоне, разрушил две стены ограждения и направился в сторону гусей», — пишет издание ZabNews.

Директор зоопарка Вадим Костенников рассказал РЕН, что сотрудник питомника сразу бросился за животным, чтобы защитить посетителей. Но изюбрь напал на мужчину, прижав его рогами к земле.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Для безопасности посетителей их оперативно эвакуировали с территории питомника. Специалистам пришлось принять решение о ликвидации агрессивного животного — изюбря застрелили.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.