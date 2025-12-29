Правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики начали применять видеоаналитику на основе искусственного интеллекта компании NtechLab. Нейросеть поможет оперативно найти пропавших людей, а также вычислять преступников.

Решение интегрировано в АПК «Безопасная Республика» в Нальчике. Алгоритм NtechLab анализирует видеопоток с камер, установленных на улицах, в парках и скверах города, отмечают разработчики. Система за доли секунды выявляет необходимого человека, точность распознавания лиц и силуэтов составляет более 99,9%.

Врио директора ГКУ КБР «Безопасная Республика» Адам Кагазежев рассказал, что Кабардино-Балкария стала одним из первых регионов на Северном Кавказе, внедривших комплексное решение на основе современных технологий видеоаналитики и систем распознавания лиц. Он отметил, что системы видеонаблюдения уже сегодня демонстрируют высокую эффективность в предотвращении правонарушений и оперативном реагировании на угрозы.

«Кабардино-Балкария активно развивается — растет и численность населения региона, и объем туристических поездок. Искусственный интеллект NtechLab поможет в поиске пропавших детей и взрослых, а также в предотвращении преступлений. В этом году мы приступили к внедрению видеоаналитики в Республике. В 2026 году мы планируем расширить зону покрытия. Обсуждается возможность использования наших решений и в других городах Кабардино-Балкарии», — сообщил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В 2026 году компания также планирует внедрить в регионе ряд городских решений — по контролю дорожной инфраструктуры и мониторингу экологического состояния контейнерных площадок. Технологии NtechLab по распознаванию лиц работают в крупных российских регионах, в том числе в Нижегородской, Новосибирской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.