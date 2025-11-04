Скончался телеведущий Юрий Николаев, сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник писал, что 76-летнему Николаеву, который ранее долгое время боролся с онкологией, стало плохо утром 4 ноября, его госпитализировали.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире “Сегодня вечером” вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — написал Цискаридзе.

Ранее сегодня появились сообщения об экстренной госпитализации Николаева с температурой 39,5 и пониженной сатурацией. СМИ писали, что состояние телеведущего ухудшилось еще несколько дней назад, и его обследовали на дому, но ложиться в больницу он отказался. Журнал «СтарХит» утверждал, что у Николаева тяжелая форма пневмонии.

В январе 2025 года сообщалось, что телеведущий был госпитализирован после неудачного падения дома, в результате которого получил перелом бедра. Ему сделали экстренную операцию.

До этого, в ноябре 2024 года, Николаева клали в больницу с воспалением легких средней степени тяжести, причем госпитализировали после обморока. Журналистам он рассказывал, что состояние у него тяжелое, но постепенно налаживается.

Схожий инцидент с телеведущим произошел в 2019 году, когда при потере сознания он упал, получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ушибы лица и коленей. Mash тогда писал, что обморок у Николаева случился на фоне резкого скачка кровяного давления, который, в свою очередь, мог произойти из-за последствий перенесенных операций, связанных с онкологическими заболеваниями или невралгией тройничного нерва.

В одном из интервью телеведущий признавался, что ему «нужно постоянно проверяться и при малейшем подозрении опять начинать лечение», поэтому он находит отдушину в работе. В последний раз Николаев появлялся на публике в студии ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, выпуск был посвящен 50-летию его творческой деятельности.

Юрий Николаев — уроженец Кишинева, выпускник ГИТИСа, народный артист РФ, широко известный как ведущий популярных музыкальных телепередач «Утренняя звезда», «Достояние республики» и «Утренняя почта». За долгие годы своей карьеры на ТВ он также вел «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек» , «Песню года», «Танцы на льду» и «Танцы со звездами», а также работал продюсером музыкальной игры «Угадай мелодию».

В июне 1996 года Николаев вместе с другими представителями российского шоу-бизнеса принял участие в предвыборном туре в поддержку кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина под лозунгом «Голосуй или проиграешь».

В 2015 году телеведущий сам попробовал себя в роли артиста и записал песню «Остров Юрий» на слова своего тезки и однофамильца Юрия Николаева — отца певца и композитора Игоря Николаева, который написал музыку для этой композиции.