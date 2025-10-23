Рак простаты — один из самых распространенных видов онкологии у мужчин. Он развивается медленно, часто бессимптомно и в ряде случаев диагностируется на поздних стадиях. Однако исследования показывают: некоторые изменения в образе жизни действительно могут снизить риск его развития.

Важно: рекомендации в этом материале являются общими. Перед тем как вносить изменения в рацион, физическую активность или прием любых добавок, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Поддерживайте активность

Умеренная физическая нагрузка (например, 30 минут ходьбы в день) снижает уровень воспаления в организме и помогает регулировать гормональный баланс. У мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, выше риск онкологических заболеваний, включая рак простаты.

Пересмотрите питание

Диета с низким содержанием животных жиров (особенно переработанного красного мяса) и большим количеством овощей, фруктов и клетчатки может быть полезной. Особенно рекомендуются:

Помидоры и продукты с ликопином (например, томатная паста)

Крестоцветные овощи: брокколи, цветная капуста

Жирная рыба: источник омега-3 жирных кислот

Зеленый чай: богат антиоксидантами

Контролируйте вес

Ожирение связано с повышенным риском агрессивных форм рака простаты. Поддержание здорового индекса массы тела (ИМТ) помогает снизить воспаление и стабилизировать уровень инсулина и других гормонов.

Откажитесь от курения

Курение связано не только с раком легких, но и с более тяжелыми формами рака простаты, особенно с метастатическими стадиями. Отказ от сигарет снижает общий онкориск и улучшает прогноз.

Регулярно проходите обследования

Особенно если вам за 50 и даже за 45, если есть семейная предрасположенность. ПСА (простат-специфический антиген) — один из основных анализов, который может помочь выявить патологию на ранней стадии.

На рак простаты влияют возраст, наследственность и гормональные факторы, но часть рисков можно минимизировать. Активный образ жизни, сбалансированное питание, контроль веса и профилактика — это вклад в долгосрочное здоровье.

Напоминаем: любые изменения в образе жизни следует согласовывать с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или факторов риска.