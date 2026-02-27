В американском городе Итака (штат Нью-Йорк) женщина родила ребенка-рекордсмена, вес которого оказался почти вдвое больше, чем у среднестатистического новорожденного. Об этом сообщает NYPost со ссылкой на заявление медицинского центра Cayuga Medical Center.

Малыш Шон-младший появился на свет 31 января и стал самым крупным младенцем за всю историю этого медучреждения. Родители Шона-младшего — Террика и Шон — ожидали, что их сын будет крупным, однако реальность превзошла все прогнозы. Вес мальчика при рождении составил внушительные 13 фунтов (почти 5,9 килограмма).

Для справки: по данным Книги рекордов Гиннесса, самый тяжелый младенец в истории медицины весил 22 фунта (почти 10 килограммов) и родился в Италии в 1955 году.

Мать четверых детей сообщила, что они с мужем заранее знали, что ребенок будет крупнее обычного, но к такому повороту событий все равно оказались не готовы. По ее словам, новорожденный уже носит подгузники и одежду, рассчитанные на детей в возрасте от трех до шести месяцев, и у нее такое ощущение, будто она сразу получила на руки трехмесячного сына.

В честь знаменательного события больница опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлен малыш Шон рядом с девочкой по имени Марго, родившейся в тот же день с весом всего 4 фунта (около 1,8 килограмма). Мать Марго, Хлоя, отметила, что появление такого крупного мальчика сделало рождение ее миниатюрной дочери еще более трогательным событием. Она поблагодарила врачей, медсестер и персонал за заботу, подчеркнув, что это прекрасное напоминание о том, что дети рождаются самыми разными.

В больнице поздравили обе семьи и отметили уникальность каждой истории рождения. Системный директор службы материнства и детства Робин Торгальски заявила, что рождение этих двух малышей служит замечательным напоминанием о том, что каждый ребенок и каждая история появления на свет уникальны. Она подчеркнула, что медицинский персонал готов обеспечить высочайший уровень заботы как о четырехфунтовом, так и о тринадцатифунтовом новорожденном, и гордится исключительным качеством помощи, которую оказывают в их учреждении.