С начала следующей недели можно ожидать возвращения морозов в Москву и Московскую область, а в новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег и температура на уровне -5… -7 градусов в столице. Об этом рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, до воскресенья, 21 декабря, не стоит ожидать существенных изменений в характере погоды, которая будет оставаться облачной и без существенных осадков.

«Ночная температура около нуля — в Москве от -1 до +1 градуса, по региону от -2 до +3 градусов. Дневная температура положительная, в Москве и по региону — от 0 до +2 градусов», — сказала она.

В выходные дни также будет фиксироваться повышенный фон давления, а южный ветер постепенно сменится западным.

«А вот во вторник, 23 декабря, у нас уже есть вероятность, что погода будет облачная с прояснениями и местами станет приниматься небольшой снежок», — отметила Позднякова.

По ее словам, в этот день температура будет понижаться и в столичном регионе опустится до уровня 0… -5 градусов.

«Ветер также сменится на более холодный — северо-восточный. Можно сказать, что с началом астрономической зимы к нам вернутся морозы», — добавила синоптик.

Говоря о погоде в Москве и Подмосковье в новогоднюю ночь, Позднякова обратила внимание на то, что прогнозируемая ситуация на конец декабря меняется день ото дня.

«Но сегодняшнее видение процесса таково, что у нас 31 декабря будет приниматься небольшой снежок и сохранится морозная погода в дневные часы и в новогоднюю ночь. Преобладающая температура будет в пределах -5… -10 градусов, в Москве это будет -5… -7 градусов», — отметила она.

В то же время, предупредила синоптик, при такой заблаговременности успешность прогноза составляет 75-80%, а более точная информация будет уточняться специалистами уже ближе к концу месяца.