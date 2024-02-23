Вслед за США и ЕС новые санкции против России 23 февраля ввели власти Канады — по случаю второй годовщины с начала российской военной операции на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте канадского правительства. Новые ограничения затронули 153 организации, включая страховщиков «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия», а также десятерых граждан.

В санкционный список Канады включены:

банк «Санкт-Петербург»,

авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина,

концерн «Алмаз-Антей»,

«Русские вертолетные системы»,

военно-патриотический парк «Патриот»,

ДОСААФ России

ФГБУ «РИЦ «Красная звезда»» Минобороны России,

АО «’Информационные спутниковые системы им. Решетнева» и другие организации.

Из физических лиц под канадские санкции попали:

помощник президента России и бывший министр транспорта Игорь Левитин,

совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев,

генеральный директор АО «Усть-Луга Ойл» Константин Хамлай,

владельцы «РЕСО-Гарантии» Сергей и Николай Саркисовы.

глава «Военторга» Владимир Павлов,

гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов,

совладелец Globaltrans Никита Мишин и другие.





Впервые Канада ввела санкции против России в марте 2014 года вместе с США, обосновав этот шаг ситуацией на Украине и вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Тогда ограничительные меры были персональными, затрагивали политиков и предусматривали заморозку банковских активов в канадской юрисдикции и запрет на выдачу канадских виз.

С тех пор санкционный список неоднократно расширялся, наиболее существенно — в феврале 2022 года, когда Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявила о начале военной операции на Украине.

К декабрю 2023 года под канадскими санкциями находились более 1,6 тысячи физических лиц, включая Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Сергея Лаврова, Валентину Матвиенко и други, а также свыше 500 компаний и организаций — Центробанк, Министерство финансов, Фонд национального благосостояния, Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Министерство обороны, Служба внешней разведки и так далее.

Канадские власти заморозили активы российского Минфина и суверенных фондов национального благосостояния, запретила российским авиакомпаниям полеты в своем воздушном пространстве, а судам — заход во внутренние воды и порты. Канадским компаниям запрещено контактировать с российскими в ряде секторов экономики, включая нефтяную и газовую промышленность, авиа- и судостроение, ВПК и химпром.

Кроме того, Канада ввела санкции в отношении российских СМИ — Первого канала, ВГТРК, НТВ, медиагруппы «Россия сегодня», ТАСС и РИА Новости, Regnum, RT и Sputnik.

Помимо Канады 23 февраля 2024 года антироссийские санкции расширили США и Евросоюз. Американский лидер Джо Байден подчеркнул, что расширение санкционного списка более чем на 500 позиций обусловлено не только второй годовщиной с начала военной операции на Украине, но и смертью российского оппозиционера Алексея Навального в колонии на Ямале. Новые санкции затронули также четыре сербские компании (Kominvex, Soha Info, Goodforwarding, TR Industries), структуры из Китая, Киргизии, Вьетнама, Ирландии, Германии, Эстонии, Финляндии и Кипра.

Также 13-й пакет санкций сегодня ввел Евросоюз. В заявлении Еврокомиссии по этому поводу говорилось, что новые меры направлены прежде всего против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к «поставкам оружия КНДР в Россию», а также против представителей судебной системы, местных политиков и лиц, ответственных, с точки зрения ЕС, «за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей».