Женщины-пилоты лучше пилотируют самолеты, сохраняя самообладание и высокую реакцию в стрессовых ситуациях. К такому выводу пришли канадские ученые, заставив 20 пилотов мужского и женского пола сажать самолет во флайтсимуляторе в контролируемых условиях, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the 2025 Symposium on Eye Tracking Research and Applications.

Гендерные отличия в способности реагировать на стрессовые ситуации, контролировать себя и свои действия описаны учеными при выполнении людьми широко спектра задач. Однако вопрос о том, насколько эти различия существенны при пилотировании гражданских судов, до последнего времени оставался дискуссионным.

Ученые из Университета Ватерлоо (Канада) решили дать на него ответ экспериментально, проведя исследование, в котором пригласили поучаствовать 20 пилотов (10 мужчин и 10 женщин) с относительно небольшим налетом — менее 300 часов.

Добровольцы в специальных очках выполняли девять заданий по заходу на посадку в реалистичном симуляторе самолета, при этом в каждом сценарии ученые отслеживали движение глаз пилотов, их реакцию на такие отказы, как внезапная остановка двигателя.

Помимо этого эксперты оценивали такой параметр, как ситуационная осведомленность (SA) — способность пилотов понимать и предвидеть события вокруг.

«Результаты показали, что женщины продемонстрировали более стабильные заходы на посадку, выполняли указания быстрее в аварийном сценарии и имели более высокие показатели SA, хотя показатели движения глаз не имели значительных отличий, — говорится в исследовании. — Предварительные данные говорят о том, что женщины-пилоты могут справляться с заданиями в условиях стресса более эффективно».

Эксперимент показал также, что при схожем опыте и показателях остроты внимания женщины реже допускают ошибки при увеличении уровня стрессовой нагрузки.

«Эти выводы восхищают, поскольку заставляют нас пересмотреть то, как мы оцениваем пилотов, — считает автор исследования Найла Айла. — Мы не можем считать, что если пилоты видят одно и то же, то их реакция будет одинаковой. Наше исследование показывает, что женщины могут лучше сохранять управление и принимать решения в стрессовых ситуациях полета».