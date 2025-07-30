Женщины-пилоты лучше пилотируют самолеты, сохраняя самообладание и высокую реакцию в стрессовых ситуациях. К такому выводу пришли канадские ученые, заставив 20 пилотов мужского и женского пола сажать самолет во флайтсимуляторе в контролируемых условиях, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the 2025 Symposium on Eye Tracking Research and Applications.

Гендерные отличия в способности реагировать на стрессовые ситуации, контролировать себя и свои действия описаны учеными при выполнении людьми широко спектра задач. Однако вопрос о том, насколько эти различия существенны при пилотировании гражданских судов, до последнего времени оставался дискуссионным.

Ученые из Университета Ватерлоо (Канада) решили дать на него ответ экспериментально, проведя исследование, в котором пригласили поучаствовать 20 пилотов (10 мужчин и 10 женщин) с относительно небольшим налетом — менее 300 часов.

Добровольцы в специальных очках выполняли девять заданий по заходу на посадку в реалистичном симуляторе самолета, при этом в каждом сценарии ученые отслеживали движение глаз пилотов, их реакцию на такие отказы, как внезапная остановка двигателя.

Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics (WISA), University of Waterloo

Помимо этого эксперты оценивали такой параметр, как ситуационная осведомленность (SA) — способность пилотов понимать и предвидеть события вокруг.

«Результаты показали, что женщины продемонстрировали более стабильные заходы на посадку, выполняли указания быстрее в аварийном сценарии и имели более высокие показатели SA, хотя показатели движения глаз не имели значительных отличий, — говорится в исследовании. — Предварительные данные говорят о том, что женщины-пилоты могут справляться с заданиями в условиях стресса более эффективно».

Эксперимент показал также, что при схожем опыте и показателях остроты внимания женщины реже допускают ошибки при увеличении уровня стрессовой нагрузки.

«Эти выводы восхищают, поскольку заставляют нас пересмотреть то, как мы оцениваем пилотов, — считает автор исследования Найла Айла. — Мы не можем считать, что если пилоты видят одно и то же, то их реакция будет одинаковой. Наше исследование показывает, что женщины могут лучше сохранять управление и принимать решения в стрессовых ситуациях полета».