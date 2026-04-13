В Москве и области в ближайшие дни потеплеет, но погода будет нестабильной и жителям региона стоит готовиться к периодическим дождям. Об этом RTVI рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начавшаяся рабочая неделя в столичном регионе будет довольно теплой. Температура в основном будет на 2—3 градуса выше климатической нормы», — сказал он.

Синоптик отметил, что если в столице заморозков больше не ожидается, то в Подмосковье они еще возможны в ночь на 14 апреля.

Во вторник днем в Москве будет всего лишь около 10 градусов, предупредил эксперт. В остальные дни ночью воздух будет прогреваться до 4-8 градусов, днем — до 13-17 градусов тепла, добавил Леус.

Вместе с тем он уточнил, что погода на этой неделе будет неустойчивой: «Часто будут чередоваться дни с дождями, вероятность которых высока во вторник-среду».

В четверг, по его словам, осадки возьмут паузу, а с пятницы по воскресенье вернутся. «Но сильные осадки не ожидаются, они будут носить характер кратковременных и локальных», — сообщил собеседник RTVI.

По словам Леуса, вся неделя пройдет на повышенном фоне атмосферного давления: барометры покажут от 749 до 753 мм ртутного столба.