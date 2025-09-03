Присяжные суда Лос-Анджелеса вынесли оправдательный вердикт в отношении хип-хоп исполнительницы Карди Би по иску на $24 млн со стороны сотрудницы охраны медицинского центра, обвинившей артистку в применении физической силы в 2018 году. Об этом пишет ABC News.

Суд над Карди Би прошел в калифорнийском городе Алхамбра, исполнительница лично присутствовала на заседаниях.

«Я даже не издеваюсь. Даже если я буду на смертном одре, Богом клянусь, я скажу это на смертном одре — я не прикасалась к этой женщине. Я не прикасалась к этой девушке. Я не поднимала руку на эту девушку. Я надеюсь, что это останется в прошлом», — сказала она, выйдя из здания суда после оглашения вердикта.

В ходе самого заседания Карди Би была одета в черный с белым горошком наряд, украшенный красным бантом. Она также поблагодарила своих адвокатов, жюри присяжных и всех, кто ее поддерживал в ходе судебного процесса.

Эмани Эллис, бывшая сотрудница медицинского центра в Беверли-Хиллз, где находился кабинет акушера Карди Би, утверждала, что артистка «порезала ей щеку семисантиметровым ногтем» и плюнула на нее

По словам жензины, произошедшее нанесло ей неизгладимый физический и эмоциональный ущерб. Эллис заявила, что из-за полученного шрама она была вынуждена пойти на пластическую операцию и осталась без работы, так как популярность якобы напавшей на нее артистки привлекла к инциденту нежелательное внимание общественности.

Сама исполнительница, которая в то время старалась скрыть первую беременность от мужа, рассказала суду, что сотрудница охраны следила за ней и снимала ее передвижения на телефон, отказываясь соблюдать личные границы.

Врач Карди Би, Дэвид Финке, и его помощник подтвердили в суде слова его клиентки и сообщили, что не видели нападения. Они также рассказали, что в этот день медицинский кабинет был с утра закрыт, чтобы защитить приватность артистки.