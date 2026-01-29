Режиссер, генеральный директор ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» Карен Шахназаров предложил принимать участников СВО в творческие вузы без экзаменов. Об этом он заявил в Госдуме в ходе круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии».

Говоря о военных фильмах, режиссер отметил, что он «не видел ни одного фильма об СВО, который бы зацепил». Шахназаров также отметил, что во времена Великой Отечественной войны снимали комедии или мелодрамы, которые могли бы подбодрить фронтовиков, а серьезные и чувственные военные драмы появились на советских экранах гораздо позднее. В пример он привел картину Михаила Калатозова «Летят журавли», снятую в 1957 году.

По мнению Шахназарова, необходимо, чтобы фильмы снимали люди, принимавшие участие в боевых действиях. В связи с этим режиссер предложил творческим вузам принимать ветеранов СВО без экзаменов.

При поступлении в творческие вузы, помимо обязательной сдачи ЕГЭ, абитуриент должен пройти несколько этапов вступительных испытаний. Например, на режиссерские факультеты необходимо предоставить творческую папку, подготовить киноэтюд и пройти собеседование с будущими мастерами.

В августе 2025 года министр культуры России Ольга Любимова заявила, что по квоте для детей участников СВО, в подведомственные творческие вузы поступили 363 абитуриента — почти на 50% больше, чем годом ранее.

Самый высокий конкурс в театральных и кинематографических вузах в 2025 году был на актерские факультеты (больше 48 человек на место), затем на режиссуру кино и телевидения (37).