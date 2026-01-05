Испанец Хуан Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Он приступит к работе 8 января, сообщила пресс-служба ФК.

Соглашение с 52-летним испанским специалистом будет действовать до лета 2028 года. Вместе с ним к тренерскому штабу московского клуба присоединятся помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа.

О том, что Хуан Карседо может возглавить «Спартак», в конце декабря рассказывал «Чемпионат». Тогда издание писало, что кандидатура испанца прошла одобрение красно-белых, но основная проблема — договориться с кипрским «Пафосом», который тот возглавлял с 2023 года.

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев критиковал возможное назначение Карседо, называя его «очередным зарабатывателем денег». С ним согласился бывший полузащитник клуба Александр Мостовой, предположив, что в «Спартаке» испанцу предложили контракт «в два или даже три раза лучше», чем был в «Пафосе».

«Ребята, в нашей жизни деньги играют решающую роль. <…> Я ни разу в жизни не видел, чтобы люди отказывались от хорошего контракта. Все так делали, и я так делал. <…> В целом Хуан Карседо — неплохой вариант для «Спартака». <…> Получится или нет, сейчас нет смысла даже об этом говорить. Не получится — уедет, и все будет нормально», — подчеркнул Мостовой.

Футболист Илья Кутепов заявил, что Карседо — «темная лошадка, которая проделывает огромную работу».

«Карседо — серый кардинал, который сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план. Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем», — делился Кутепов в разговоре с «Матч ТВ».

Тренерская карьера Хуана Карседо началась в 2006 году, тогда он работал ассистентом Унаи Эмери в испанском ФК «Альмерия». Карседо сотрудничал с Эмери в составе разных клубов до 2019 года, в том числе в «Спартаке» (2012-й).

Самостоятельный тренерский путь Карседо начался с 2020 года, он стал главным тренером испанской «Ибицы». Под его руководством команда впервые в своей истории вышла из третьего по силе дивизиона во второй. В 2023-м он возглавил «Сарагосу», а в 2023-м — «Пафос».