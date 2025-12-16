Казахстан официально приступил к реализации проекта ASPAN, в рамках которого в стране будут построены и запущены 4 новых завода по производству артиллерийских снарядов и мин. Причем боеприпасы на новых предприятиях впервые будут выпускаться под оружейные стандарты НАТО — до сих пор, Казахстан использовал лишь российские боеприпасы.

Проект ASPAN включает запуск в Казахстане четырех оружейных предприятий, которые будут выпускать “ключевые компоненты боеприпасов”. Общая стоимость проекта — около $1 млрд. Сейчас строится первый завод — ASPAN-1, который будет выпускать корпуса снарядов и мин. Основным оператором с казахской стороны выступает компания Great Sky — ее первый замгендиректора Андрей Тихоненко, объяснил журналистам, что задумка имеет “большую перспективу, потому что вся сырьевая база, которая необходима для производства боеприпасов — металл, хлопок, кислоты и другие материалы — находится в Казахстане».

Ожидается, что завод ASPAN-1 начнет выпуск продукции в 2027 году, сроки запуска остальных трех предприятий и их расположение в Great Sky не сообщили.

Что касается ассортимента продукции, то, как следует из информации оператора, речь идет о выпуске артиллерийских снарядов как российского образца — калибров 82мм, 120мм, 122мм и 152мм, так и снарядов и минометных выстрелов стандарта НАТО — калибров 155 мм и 60 мм соответственно.

«Казахстан долгое время не имел собственного производства не только артиллерийских снарядов и мин, но и патронов к стрелковому оружию. Поэтому боеспособность нашей армии критически зависела от имевшихся на территории Казахстана складов еще советского вооружения и поставок из России и бывших советских республик, где налажено производство боеприпасов. Ситуация улучшилась пять лет назад, когда под Карагандой запустили завод по производству патронов для стрелкового оружия с участием канадской компании — теперь на очереди производство снарядов, что в нынешней геополитической ситуации крайне важно», — рассказал RTVI высокопоставленный казахстанский военный

В 2023 году, на фоне боевых действий на Украине, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу провести максимальную локализацию производства военной техники и боеприпасов в стране.

По словам президента Казахстана это приоритетная задача для обеспечения армии. “Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие — все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране”, — заявил Касым-Жомарт Токаев по итогам стратегических командно-штабных учений «Батыл тойтарыс — 2023».

Тогда же вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков, комментируя казахстанским СМИ ситуацию с закупками военной техники и боеприпасов отмечал, что «на сегодня инфраструктура и вооружение, которое мы имеем, — советского производства, и мы вынуждены его тоже поддерживать». Однако, по его словам, в рамках диверсификации министерство обороны Казахстана «проводит тесное военно-техническое сотрудничество со многими странами, в том числе с Турцией, Китаем, Сербией, Чехией».

По словам источника RTVI, Россия продолжает оставаться крупнейшим военно-техническим партнером и поставщиком оружия, но при этом Казахстан реализует и другие программы военно-технического сотрудничества и их доля растет. Так в 2021 году был заключен контракт с Airbus на поставку двух военно-транспортных самолетов A400M, в 2023 году в Казахстан был поставлен первый из трёх законтрактованных беспилотников Anka от Turkish Aerospace, а в 2025 году китайская Yesil Technology инвестировала $12 млн в производство дронов в Казахстане.

В минобороны Казахстана не скрывают, что внимательно изучают опыт российско-украинского конфликта и мониторят эффективность применения тех или иных систем вооружения, в том числе западных. Однако, при этом там не согласны с утверждениями о том, что выпуск артиллерийских снарядов стандарта НАТО, предполагает поставки в страну западного оружия.

По данным казахстанских СМИ, Минобороны страны считает, что строящиеся заводы предназначены для удовлетворения как внутренних потребностей обороны, так и для потенциального экспорта.

По мнению источника RTVI, «сейчас говорить об экспорте сложно, так как в стране с 2022 года, то есть событий на Украине, действует полный запрет на экспорт продукции военно-технического назначения, однако в перспективе это возможный вариант, учитывая что ряд стран постсоветского пространства активно закупают технику западного образца». Кроме того, он привел в качестве примера, работающий в стране патронный завод, который выпускает продукцию для стрелкового оружия советских калибров, но может в короткие сроки перейти на выпуск патронов стандарта НАТО.

Такая технологическая гибкость, по его мнению, «не связывает руки, а позволяет армии Казахстана реагировать на любые вызовы».