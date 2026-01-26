На фоне вспышки вируса Нипах в Индии, Казахстан усилил контроль за пересечением границы. Это особо актуально, учитывая, из около 35 тысяч иностранных учащихся казахстанских вузов около 10 тысяч студентов из Индии. Также ведутся контакты с российскими медицинским властями с учетом протяженной границы между двумя странами.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана, на данный момент в стране случаев заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны не зарегистрировано.

«На текущий момент эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем. Вместе с тем, в профилактических целях и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии Министерством здравоохранения РК усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу». — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Там подчеркивается, что в настоящий момент «особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии», где зарегистрированы случаи заболевания. А перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе.

Это особо актуально, учитывая тот факт, что Индия лидирует по количеству иностранных студентов, обучающихся в Казахстане. Из около 35 тысяч иностранных учащихся казахстанских вузов около 10 тысяч студентов из Индии.

«Насколько мне известно, соответствующие казахстанские и российские органы находятся сейчас в контакте. Это необходимо, учитывая, что у нас самая протяженная граница в мире», — сказал источник RTVI в медицинской среде Казахстана.

«Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств», — сообщили в казахстанском Минздраве. При этом отмечается, что «специфического лечения и одобренной вакцины против вируса Нипах на сегодняшний день не существует», а «медицинская помощь носит симптоматический характер».

Кроме того, Минздрав Казахстана предупредил граждан, планирующих поездки в эндемичные страны, о необходимости соблюдать меры личной профилактики и при появлении симптомов заболевания после возвращения незамедлительно обращаться за медицинской помощью, информируя врача о стране пребывания.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям и передается человеку от животных, в том числе летучих мышей и свиней, а также при тесном контакте с инфицированным человеком. Возможна передача через загрязненные продукты питания и напитки.

Заболевание может сопровождаться высокой температурой, головной болью, общей слабостью, а в тяжелых случаях — поражением центральной нервной системы и развитием пневмонии.