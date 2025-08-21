Вице-президент США Джей Ди Вэнс выдвинул два варианта обеспечения безопасности Украины, однако они не получили одобрения ни со стороны европейских партнеров, ни от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Вэнс озвучил свои предложения в ходе переговоров, которые состоялись в Белом доме 18 августа. На встрече помимо руководства США присутствовали Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте и лидеры европейских стран.

«Вэнс пытался систематизировать подходы к основным вариантам предоставления гарантий Украине и озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы», — говорится в публикации.

Согласно первому предложенному варианту, США и их европейские союзники должны были предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО о коллективной обороне. Это предполагало обязательную ратификацию двусторонних договоров каждой страной-участницей с детализацией объемов, сроков и форм военной помощи.

В рамках такого сценария все страны-гаранты брали бы на себя обязательство оказать Украине не только материально-техническую поддержку, но и прямое военное вмешательство в случае необходимости. Как сообщает ZN, эта инициатива была встречена скептически европейскими лидерами, что незамедлительно создало напряженную атмосферу на переговорах, поскольку многие государства ЕС не готовы к столь жестким обязательствам.

Согласно второму варианту, предусматривается наращивание численности Вооруженных сил Украины до 350-400 тысяч военнослужащих. Вэнс четко обозначил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в финансировании этого процесса, однако готовы осуществлять продажу вооружений европейским странам при условии их согласия на финансовое содержание ВСУ. По информации ZN, это предложение также было встречено с разочарованием участниками встречи, которые представили масштаб предстоящих расходов.

Вице-президент США также предложил детально проработать и формально закрепить механизмы реагирования на различные кризисные сценарии в рамках предоставления гарантий безопасности Украины. В частности, он поднял вопрос о необходимости четких протоколов действий на случай гибридных угроз, таких как провозглашение на территории Украины «Харьковской народной республики» с ее возможным последующим стремлением к объединению с Россией.

Вэнс задался вопросом, будут ли страны-гаранты рассматривать подобные ситуации как основание для военного вмешательства, или же классифицируют их как внутренний политический конфликт, не требующий внешнего вмешательства.

Ранее в эфире Fox News он заявил, что Вашингтон в настоящее время не готов брать на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности Украине. Он подчеркнул, что хотя США открыты к диалогу по этому вопросу, первоочередной задачей является определение условий, необходимых для прекращения конфликта.

Вице-президент США дополнительно отметил, что основная ответственность за предоставление гарантий безопасности должна лечь на европейские государства. Он акцентировал, что эта проблема имеет первостепенное значение именно для стран европейского континента.