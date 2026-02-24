Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил свою несовершеннолетнюю дочь на руководящую должность в Администрации по ракетам, которая курирует ядерные силы Пхеньяна. Об этом сообщило южнокорейское издание The Chosun Daily со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, обладающего данными разведки.

Девочка, которую, как полагают, зовут Ким Чжу Э и которой около 13 лет, уже давно сопровождает верховного лидера на публичных мероприятиях, включая испытательные пуски ракет. Это породило спекуляции о том, что именно она является фавориткой в качестве преемника Ким Чен Ына. Ее правление стало бы историческим отходом от династической традиции, ранее всегда отдававшей предпочтение наследникам мужского пола.

Чжу Э была повышена до должности, аналогичной должности директора ракетного бюро. Сообщается, что это сделано для подготовки ее к принятию командования Корейской народной армией, и она уже получает брифинги от генералов и в некоторых случаях даже отдает распоряжения, а не Чан Чан Ха, который официально занимает пост директора Администрации по ракетам с конца 2023 года.

Это заявление последовало за оценкой южнокорейской Национальной разведывательной службы о том, что Чжу Э является главной претенденткой на пост Ким Чен Ына.

Аналитики, однако, предостерегают, что картина может сместиться в зависимости от внутренних силовых раскладов, включая влияние могущественной сестры Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон.

Сам Ким Чен Ын в воскресенье был переизбран на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии Кореи, который занимает уже 15 лет. На девятом съезде партии, где было принято это решение, его работу по превращению армии в элитную и мощную силу, способную справиться с любой угрозой агрессии и полностью подготовленную к любой форме войны, охарактеризовали как «энергичное руководство».