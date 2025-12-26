Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал понять, что Пхеньян продолжит разработку ракет в течение следующих пяти лет. Об этом он сказал во время визита на ведущие военно-промышленные предприятия КНДР.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год, устремляясь в развитие, в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил», — пишет северокорейское агентство ЦТАК.

Лидер КНДР также ратифицировал проекты документов по модернизации крупных предприятий, занимающихся производством боеприпасов. Они будут представлены на IX партийном съезде в начале 2026 года.

«В укреплении потенциала сдерживания войны самое важное место занимает, прежде всего, область производства ракет и снарядов», — добавил Ким Чен Ын.

Накануне министерство обороны КНДР заявило, что попытки США «постоянно закрепить ядерный нестабильный фактор», угрожающий безопасности Северной Кореи, в последнее время становятся все более откровенными.

«Постоянно существующая вокруг нашего государства ядерная угроза со стороны США позволяет ускорять обладание способностью к нанесению стратегического ответного удара для нейтрализации такой угрозы в зоне, находящейся под влиянием нашего морского суверенитета», — говорится в сообщении северокорейского военного ведомства.

В середине сентября лидер Северной Кореи рассказал, что власти КНДР будут уделять одинаковое внимание развитию обычного и ядерного вооружения.