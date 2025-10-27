МВД Киргизии возбудило дело против Екатерины Бивол, бывшей жены российского боксера Дмитрия Бивола. Дело расследуется по ст. 330 УК Киргизии «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)». Поводом для уголовного преследования стали нецензурные высказывания женщины в адрес казахов и киргизов. Полиция расценила их как направленные «против кыргызского народа».

Екатерина Бивол — это бывшая жена родившегося в Кыргызстане российского боксера Дмитрия Бивола, абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. Екатерина и Дмитрий Бивол прожили вместе 16 лет, имеют двух общих сыновей. В июне 2023 года они официально развелись.

По данным Главного управления внутренних дел столицы, дело в отношении женщины возбуждено по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Как считает кыргызское следствие, 21 октября Екатерина Бивол в «распространявшихся видеоматериалах» совершила «публичные высказывания против кыргызского народа».

В настоящий момент Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас Бивол объявлена в розыск. Поводом для уголовного преследования стало видео, в котором она использовала нецензурные выражения в адрес казахов и кыргызов.

После чего несколько местных адвокатов направили обращения в МВД КР, Генеральную прокуратуру КР и МИД КР с просьбой привлечь автора к уголовной ответственности.

Через некоторое время после этого аккаунт Екатерины Бивол в социальной сети был заблокирован, но видео продолжило активно распространяться в Интернете.

Стоит отметить, что отец Екатерины Бивол — уроженец Алматы, ее дед — уйгур из Казахстана. Женщина не раз бывала в стране, называла ее родиной отца и даже заявляла о желании взять фамилию казахстанских родственников. В 2023 году по инициативе Дмитрия Бивола произошел развод, после чего Екатерина на протяжении 2 лет вела активную кампанию в медиапространстве, обвиняя бывшего мужа во всевозможных грехах — от неуплаты алиментов на детей до применяемого к ней в период совместной жизни домашнего насилия. Наказание по статье 330 УК Кыргызстана предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет.

Сама Екатерина Бивол прокомментировала прессе случившееся следующим образом: «Я россиянка, действие законов Кыргызстана на меня не распространяется. У меня есть команда юристов, и мы прекрасно понимаем, что может быть, а что нет. Не знаем, заведено ли уголовное дело — всё узнаём только из интернета. Но со мной никто не связывался».

По ее мнению, даже если она и нарушила законодательство Кыргызстана, это никак не скажется на её положении.

«Займутся ли этим наши органы — большой вопрос. А в Кыргызстане я не живу, я живу в России и подчиняюсь только российским законам», — сообщила Екатерина Бивол.

Также она рассказала, что после скандала получает в соцсетях как слова поддержки, так и угрозы.