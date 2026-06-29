Китай увеличил число японских компаний, попадающих под ограничения экспорта, в ходе эскалации конфликта с правительством премьер-министра Японии Санаэ Такаити вокруг заявлений о Тайване. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство коммерции КНР приняло меры в отношении 20 японских компаний, для которых был установлен запрет на экспорт из Китая товаров двойного назначения. Помимо этого, столько же организаций из Японии были взяты под наблюдение.

Среди компаний, в отношении которых был усилен контроль, оказались Национальный институт оборонных исследований, центры исследований военных систем, а также филиалы Mitsubishi Electric Corp. и Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Новые ограничения были введены китайской стороной на фоне конфликта, вызванного заявлением Такаити в ходе парламентских прений 7 ноября, тогда она предположила, что Токио может развернуть свои войска, если Китай попытается захватить Тайвань.

В феврале ограничительные меры были приняты руководством Китая против 40 японских компаний. Указ, в частности, устанавливает запрет для любых иностранных организаций на предоставление разработанных в Китае технологий двойного назначения компаниям из Японии, включенным в перечень.

Представитель Министерства коммерции отметил, что, несмотря на подобные меры, японская сторона «не проявила раскаяния» и ускорила процесс «ремилитаризации», включающий развертывание наступательного оружия и пуски ракет за рубежом. Администрация Такаити отвергла эти заявления.

Как отмечает Bloomberg, общая стоимость экспорта из Китая в Японию увеличилась на 7% и почти достигла $69 млрд, несмотря на эскалацию в сфере торговли. Агентство отметило, что этот рост совпал с уменьшением поставок минерального топлива и удобрений из Китая, вызванным боевыми действиями в Иране.