Китайские ученые рассказали, в каком месте скорее всего прилунится первая посадочная миссия с тайконавтами на борту. Самым многообещающим назван район Борозды Боде в районе экватора, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

В 2023 году Китай объявил о планах отправки посадочной пилотируемой миссии к Луне до 2030 года. После этого учеными было названо 106 районов возможной высадки тайконавтов, затем их число сократилось до 14, среди которых был район Борозды Боде.

В исследовании, проведенном китайскими учеными под руководством Цзюнь Хуаня из Китайского университета наук о Земле (Ухань), было показано, что этот район c координатами 8° -13° северной широты и 1° - 7° западной долготы представляет наибольший интерес с точки зрения заявленных целей.

Подходящее для посадки место находится в экваториальной зоне на границе между Морем Паров и Заливом Зноя в центральной области видимой стороны Луны. Оно характеризуется относительно ровным рельефом и обилием точек с хорошей видимостью Земли — это важно для планирования миссии и обеспечивает безопасность посадки и передвижений членов экипажа по поверхности.

По наблюдениям с орбиты, в пределах этой области выявлены пять различных типов рельефа и грунта, что делает возможным изучение эволюции Луны на протяжении долгого времени. Среди выявленных типов поверхности — темный слой вулканических обломков, базальтовая равнина Залив Зноя, две отдельные области с вулканическими бороздами, через которые, по-видимому, наполнялась эта равнина в далеком прошлом, и окружающие горы.

Изучив форму имеющихся в этой области каналов и подсчитав число кратеров, ученые сделали вывод, что в прошлом в этом районе происходили извержения вулканов. Самое древнее из них — пирокластическое извержение, случившиеся 3,2-3,7 млрд лет назад. Исходя из полученной информации, были предложены четыре возможных места посадки тайконавтов в этой области, откуда они безопасно смогут добраться до интересующих их геологических образований.

При планировании китайские ученые опирались на опыт американских посадочных миссий, в трех из которых использовались специальные роверы для далеких поездок. «Учитывая, что наибольшее удаление 8,2 км было достигнуто в миссии «Аполлон-17», мы ограничили удаленность интересующих научных целей от точек посадки восемью километрами», — говорится в исследовании. — Борозда Боде в качестве наиболее привлекательной области для посадки первой китайской пилотируемой миссии даст возможности для широких научных изысканий и значимых открытий в области геологии».